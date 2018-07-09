Dimçayı oldu Dimçöpü

YERLİ yabancı, Alanya'da bulunan herkesin en uğrak noktalarından birisi olan Dimçayı'ndaki ulaşım problemine çözüm üretilemezken, bir başka sorun daha patlak verdi. Dimçayı'nın başı bu kez de çöplerle belada. Yol boyunca atılan cam ve pet şişelerle, benzeri atıklar, Dimçayı'nın doğal güzelliğine darbe vuruyor. Bölgede bulunan bazı vatandaşlar, "Dimçayı'nda çevre kirliliği sorunu ciddi boyutlara ulaştı. Her yıl turizm sezonu öncesinde Alanya Belediyesi nezdinde yürütülen onca temizlik çalışmasına rağmen çare bulunmadı. Belediye bir taraftan temizlerken, bir diğer taraftan vatandaşlar kirletiyor" dediler.





ULAŞIM DA OFSAYT



Öte yandan, bölgeye giden toplu ulaşım araçlarıyla ilgili de vatandaşların şikayetleri geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Parti Okulu Eğitmeni Zuhal Sirkeli, vatandaşların ve turistlerin balık istifi yolculuk yapmaya zorlandığını söyleyerek, "Tam bir ulaşım rezaleti var" açıklamasında bulunmuştu. Sirkeli, "İnsanlar sıcakta balık istifi yolculuk yapıyor. Araçta yer olmadığı için yolcular ve çocuklar otobüste yerlere oturuyor. Bir de araçlardaki klimaların yetersizliği sonucu, aşırı sıcaktan dolayı araçta fenalaşanlar oluyor. Bir turizm ilçesi için ço

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 18:53