Dim Web Tv sordu: Alanyalıların Alanya’ya ilgisi ne durumda?

Haber: Cem Akıllı

İŞTE Alanyalıların Alanya’ya ilgilerinin durumunu gösteren açıklamalar:

Mahmut Besler (Simitçi): Kale, Kızıl Kule ve iskeleye gittim, ama Sapadere kanyonu, Cüceler mağarası ve civarına gitmedim. Ama gittiğim kadarıyla çok beğendim Alanya’yı. Dim taraflarına ise, daha önceleri oraya ekmek götürdüğüm için gittim. O zaman Dim mağarasını da ziyaret etmiştim.

Mehmet Çetin (Taksici): Alanya kalesi, Alara Han, Sapadere kanyonu ve bin yıllık tarihi olan Mahmutseydi camisini gezdim. Herkese tavsiye ederim.

Erdem Eroğlu (Emlakçı): Biz Türk milleti olarak, tarihi güzelliklere ve sanata çok ilgili insanlar değiliz. Bunun nedeni, iş stresi ve geçim kaygısı olabilir. İnsanlar iş, güç ve para kazanma derdine düşmüşler. Sadece Alanya değil, Türkiye’nin tarihi güzelliklerini daha çok turistler yaşıyor. Yıllardır buradayım, çok fazla bir yere gittim mi? İşin açığı, gitmedim. Diğerleri gibi para kazanma kaygısı nedeniyle böyle oldu. Ha, para kazansak bu sorun çözülür mü? Hiç sanmıyorum, çünkü ikinci karakteristik özelliğimiz de Türk milletinin lükse düşkün oluşudur. Biraz para kazansak, altımıza araba alalım da hava atalım derdine düşeriz.

Esen Arslan (Laborant): Alanya’nın her yerini gezmiş bulunuyorum. Kale, Kızıl Kule… Gemilerle Damlataş kalesi(?)nin arkasına gittim. Sapadere kanyonu, Cüceler mağarası… Çok güzel yerlerdi.