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Dim Web TV sordu: Alanya'da kent disiplini var mı?

Dim Web TV muhabirleri; Alanya’nın kent disiplini hakkında Alanyalıların genel görüşünü tespit etmek için sokaktaydı. Kent disiplininden genel olarak memnun olunmadığını saptayan muhabirlerimiz, en büyük şikayet konusunun “kaldırım işgalleri” olduğunu gördü. Alanyalılar, yetkilileri bu konuda acil bir çözüm bulmaya çağırıyor

Dim Web TV sordu: Alanya'da kent disiplini var mı?

Dim Web TV muhabirleri; Alanya’nın kent disiplini hakkında Alanyalıların genel görüşünü tespit etmek için sokaktaydı. Kent disiplininden genel olarak memnun olunmadığını saptayan muhabirlerimiz, en büyük şikayet konusunun “kaldırım işgalleri” olduğunu gördü. Alanyalılar, yetkilileri bu konuda acil bir çözüm bulmaya çağırıyor

02 Kasım 2017 Perşembe 16:14
Dim Web TV sordu: Alanya'da kent disiplini var mı?
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Haber: Cem AKILLI

HIZLA büyüyen bir kent olan Alanya, ne yazık ki kent disiplini yoksunluğuyla boğuşuyor. Plansız açılan dükkanlar, dar ve denetimsiz yollar, kaldırım işgalleri… Alanyalılar, denetimin artırılmasını ve yetkililerin bu sorunlara çözüm üretmesini bekliyor.
İşte vatandaşın “kent disiplini” yorumları:
Eren Kördemir (Öğrenci): Kent disiplininin sağlanması için yetkililerin, yetkilerini kullanması gerekmekte. Benim için bir sorun olmayabilir, ama belki başkaları için, engelliler için sorun oluşturuyor olabilir. Bu yüzden, gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Seyit Arslan (Makine mühendisi): İstanbul’dan geliyorum, kaldırım sorunu iki yerde de var. Yayaların, yaşlıların, engellilerin yürümesi çok zor. Kaldırımlar adeta labirent, parkur gibi.  Bu büyük bir sorun.
Mehmet Babalık (Emekli): Kaldırımlar işgal altında. Müftüler Caddesi’nde bir yer gördüm, adam yolun ortasına kadar kendi bahçesiymiş gibi işlem yapmış. O torpilliyse, öyle yapabiliyorsa, diğerleri de yapabilmeli ya da hiçbiri yapamamalı. İnsanlar, çarşıda pazarda rahatça dolaşabilmeli. Kaldırım taşlarına kadar dikkat edilmeli, gelen insanlar Alanya’dan memnun kalmalı. ‘Turizm bitti, turizm bitti…’ diyoruz; ama turizmi kendi ellerimizle boğuyoruz. Esnafları görüyorsunuz; biri turistin kolundan tutuyor, öbürü başından tutuyor; adam çarşının öbür tarafından girdiği zaman bu tarafından kaçacak delik arıyor. Bunların önüne geçsinler ve motosiklet sürücülerini nizama intizama soksunlar. Polislerin, zabıta memurlarının ne işi var? Köşe başlarını tutsunlar ve denetlesinler.
Erdal Koç (Mobilyacı): Kent disiplini iyi. Engelliler için meyiller var. Aracın çok olması nedeniyle trafik sıkışıklığı var, yollar biraz dar geliyor. Kaldırım işgallerini çok yanlış buluyorum. Bırakın arabayı, sandalye bile konulmamalı. Belediye günde üç sefer ceza kesse ne olacak? Herkesin kendi düşünmesi lazım. İnsan, insana saygılı olduğu sürece belediyenin ceza kesmesine gerek yok.
Muzaffer Altun (Yazıhaneci): Alanya şu anda düzenli gidiyor, akış iyi. Kaldırımlar da güzel çevre de güzel. Ama kaldırım üzerine araç park etmek iyi değil, düzeni bozuyor.
Adil Kılıç (Çiftçi): Şimdiki belediye başkanı (Adem Murat Yücel) çok hizmet ediyor, kaldırımlar çok güzel. Ama bir durum var: Bu ufak motorlar, kaldırımdaki milletin üzerine sürüyorlar. Mallarını dışarıda sergileyen esnaf ise belediyenin belirlediği sınırı geçmemeli.

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Son Güncelleme: 02.11.2017 16:35
Anahtar Kelimeler:
AlanyaDim Web TV
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