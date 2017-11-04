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Dim Web TV sordu: Alanya'da yıl boyu turizm mümkün mü?

Alanya'da her sezon sonunda 6 aylık dönemin yetmediği, turizmin tüm yıla dağıtılmasının zorunlu olduğu konuşulur. Peki, Alanya'da kış turizmi yapılabilir mi? Yapılabilirse bu hangi şekilde mümkündür?

Dim Web TV sordu: Alanya'da yıl boyu turizm mümkün mü?

Alanya'da her sezon sonunda 6 aylık dönemin yetmediği, turizmin tüm yıla dağıtılmasının zorunlu olduğu konuşulur. Peki, Alanya'da kış turizmi yapılabilir mi? Yapılabilirse bu hangi şekilde mümkündür?

04 Kasım 2017 Cumartesi 13:13
Dim Web TV sordu: Alanya'da yıl boyu turizm mümkün mü?
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Haber: Cem Akıllı

TURİZM sezonunun şimdiye nazaran çok daha iyi geçtiği dönemlerde bile yıl boyunca süren bir dönemin arzusunu taşıyordu Alanyalılar. Şimdi, bu gereksinime daha sıkı sarılmış durumdalar. Dim Web TV muhabirleri, Alanyalılara sürekli turizmin olabilirliğini ve bunun hangi biçimlerde yapabileceğini sordu. 

İşte vatandaşın açıklamaları:

'DAĞ TURİZMİ OLABİLİR'
Hüsamettin Başpehlivan (Teknisyen): Alanya'ya Artvin'den geldim. Alanya'nın her tarafı çok güzel. Yeter ki insanlar, değerlendirmeyi bilsinler. Yazın da kışın da hizmet verilebilse hem insanlarımız hem de devletimiz faydalanır. Örneğin Artvin'de dağ turizmi çok gelişmiş durumda. Buraya da uygulanırsa kış turizmi için faydalı olur.

'FUTBOL, GOLF, KAYAK'
Selami Uysal (Müze görevlisi): Alanya'da kış futbolunun geliştirilmesini ve golf sahaları açılmasını öneriyorum. Dağlarımızda kayak yapılacak bir ortam kurulabilir. 

'ÖNCE TERÖR SORUNU ÇÖZÜLMELİ'
Cihan Demiraslan (Butikçi): Turizmin 12 ay olabilmesi, siyasilerden ve vatandaşların kaliteli hizmet sunmasından başlar. Ciddi yatırımların ve tanıtımların yapılması gerekir, ama başta politika geliyor. Dünyada bir terör sorunu var. Bu yüzden 6 aya bile zor yayabiliyoruz turizmi. Bu sorun çözülürse, turist sorunu da çözülür.

'ESNAF KENDİNİ 6 AYA GÖRE AYARLAMALI'
Latif Sağlık (Tezgahtar): Turizmin yıl boyunca olabilmesi için, esnafın kendini buna göre ayarlaması gerekir. Örneğin; bir market, satışlarını ve fiyatlarını hep 6 aylık düşünüyor. Fiyatları öyle bir yükseltiyor ve diyor ki 'Ben altı ay iş yapıyorum, onun haricinde yapamıyorum.' Ama bunu 12 aya bölerse ve turist bunu fark ederse eminim ki sorun çözülür. Burada bir de yağmur sorunu var. Turistler kışın buraya geldiklerinde yağmurdan kaçacakları zaman nereye gideceklerini bilemiyor. Acentaların, müşterileri bu konuda bilgilendirmesi çok önemli. 

'HER ÜRÜN EDERİNE SATILMALI'
Mustafa Ödev (Kozmetikçi): Kış turizmi hakkında düşüncelerim şöyle: Alanya'mızın Kale, Kızıl Kule gibi tarihi yerleri var. Bu bölgede 6 ay daha yoğunluk olsa bizim için çok güzel olur. Bir de, turistlerin daha çok gelmesi için ürünleri değerinde satmamız gerekiyor. Yani 5 liralık şeyi 40-50 liraya satmayacağız. Gelenler sonuçta bizim misafirimiz, onlara iyi davranmamız gerekiyor. Bunlar olursa turizm yıl boyunca iyi geçecektir.

'KIŞLIK MEKANLAR TANITILMALI'
Veli Ünalan (Müdür): Alanya'da kış turizmi dediğimiz zaman; Dim çayında şömineli mekanlar var, Dim mağarası var, canlı müzik yapan yerler var. Bunlar yaz kış açık. İnsanların bu konuda pek bilgisi yok, o yüzden çok az insan gidiyor.  Yukarıda orman kampımız var. Aslında Alanya kış turizmine de uygun. Bunların reklamının daha bilinçli bir şekilde yapılmasını tavsiye ederim.

'PARA YAŞLILARDA'
Murat Yeşilkılınç (Öğretmen): Alanya'daki otelcilerimiz, turizme birkaç aylık bir şey gözüyle bakıyorlar, buna çok üzülüyorum. 50-100 milyon Euro'luk yatırım yapıyorlar; otel 6 ay kapalı. Peki, bu oteller kışın nasıl dolacak? Artık bu memleketin yerlisine değer vermemiz lazım. Erzurum, Van, Kayseri, Sivas, İç Anadolu'da kar başladığı andan itibaren evinden çıkamayan, ama parası olan çok fazla yaşlı insanımız var bizim. Bu insanları özel turlar ve kampanyalarla buraya getirebiliriz. Gençlerde para yok zaten, yaşlılarda var. En azından otel masraflarını çıkarsalar bile otellerin yazın kazandıkları kendilerine kalır. Üstelik sürekli açık olsa, personel sıkıntısı da olmaz. Buna ek olarak kongre turizmine ağırlık verilmeli. Bu konuda Manavgat'ın bile gerisindeyiz. Kendi insanımıza değer verelim. Bize bizden başkasının faydası yok.

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Son Güncelleme: 04.11.2017 13:40
Anahtar Kelimeler:
Dim Web TVTurizmAlanya
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