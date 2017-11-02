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Dim Web TV sordu: Alanya'da kent disiplini var mı?

Yeni Alanya'nın gündeme taşıdığı 'Alanya'da kent disiplininin yok oluşu' konusunu değerlendiren vatandaşlar en çok kaldırım işgallerinden şikayetçi

Dim Web TV sordu: Alanya'da kent disiplini var mı?

Yeni Alanya'nın gündeme taşıdığı 'Alanya'da kent disiplininin yok oluşu' konusunu değerlendiren vatandaşlar en çok kaldırım işgallerinden şikayetçi

02 Kasım 2017 Perşembe 16:14
Dim Web TV sordu: Alanya'da kent disiplini var mı?
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TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'in gündeme getirdiği kaybolan kent disiplini konusunda vatandaş da dertli. Gelişi güzel işyerleri, kaldırım işgalleri, dar ve denetimsiz yollar konusunda yetkililere seslenen vatandaşlar, acil çözüm çağrısında bulundular. Şehrin katlanılamaz derecede karmaşık bir hale büründüğünü ifade eden vatandaşlar, Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim TV mikrofonuna şunları söylediler: 
'ENGELSİZ KENT SÖYLEMİ ÇÜRÜYOR'

- EREN KÖRDEMİR (ÖĞRENCİ)

Kent disiplininin sağlanması için yetkililerin, yetkilerini kullanması gerekmekte. Gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Engelsiz kent olmaktan bahsediyoruz ama kaldırımlarda engellerden başka bir şey yok.

'KALDIRIMLAR LABİRENT GİBİ'

- SEYİT ARSLAN (MAKİNA MÜHENDİSİ)

İstanbul’dan geldim Alanya'ya. Şunu gördüm Alanya'da, kaldırım sorunu pek çok yerde var. Yayaların, yaşlıların, engellilerin yürümesi çok zor. Kaldırımlar adeta labirentten parkur gibi. Bu büyük bir sorun. Çözümü için bir şeyler yapılmalı.

'TURİSTLER KAÇACAK YER ARIYOR'

-  MEHMET BABALIK (EMEKLİ)

Kaldırımlar işgal altında. Müftüler Caddesi’nde bir yer gördüm, adam yolun ortasına kadar kendi bahçesiymiş gibi işlem yapmış. O torpilliyse, öyle yapabiliyorsa, diğerleri de yapabilmeli ya da hiçbiri yapamamalı. İnsanlar, çarşıda pazarda rahatça dolaşabilmeli. Kaldırım taşlarına kadar dikkat edilmeli, gelen insanlar Alanya’dan memnun kalmalı. ‘Turizm bitti’ diyoruz ama turizmi kendi ellerimizle boğuyoruz. Esnafları görüyorsunuz, biri turistin kolundan tutuyor, öbürü başından tutuyor, adam çarşının öbür tarafından girdiği zaman bu tarafından kaçacak delik arıyor. Bunların önüne geçsinler ve motosiklet sürücülerini nizama, intizama soksunlar. Polislerin, zabıta memurlarının ne işi var? Köşe başlarını tutsunlar ve denetlesinler.

'DİSİPLİNDEN ZİYADE İNSANA SAYGI YOK'

- ERDAL KOÇ (MOBİLYACI)

Kent yapı olarak iyi, engelliler için meyiller var. Var olmasına var ama kaldırım işgalleri de var. Aracın çok olması nedeniyle trafik sıkışıklığı var, yollar biraz dar geliyor. Kaldırım işgallerini çok yanlış buluyorum. Bırakın arabayı, sandalye bile konulmamalı. Belediye günde üç sefer ceza kesse ne olacak? Herkesin bunu düşünmesi lazım. İnsan, insana saygılı olduğu sürece belediyenin ceza kesmesine gerek yok.

'ARAÇTAN KALDIRIM GÖRÜNMÜYOR'

- MUZAFFER ALTUN (YAZIHANECİ)

Güzel kaldırımlarımız, güzel çevremiz var ama araçtan görünmüyor. Kaldırım üzerine araç park etmek iyi bir şey değil, düzeni fazlasıyla bozuyor.

'BAŞKAN ÇALIŞIYOR AMA NE FAYDA'

- ADİL KILIÇ (ÇİFTÇİ)

Şimdiki Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel çok hizmet ediyor, kaldırımlar çok güzel. Ama bir durum var, kaldırımdan ilerleyen motorlar, büyük engel. Kaldırımda ilerleyen milletin üzerine motorlarını sürüyorlar. Mallarını dışarıda sergileyen esnaf ise belediyenin belirlediği sınırı geçmemeli. Kaldırımlar daralıyor.

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Son Güncelleme: 03.11.2017 00:47
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Dim Web TVAlanya
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