Dim Web TV'de haber bülteni başladı

ALANYA medyasının amiral gemisi Yeni Alanya, bu yıl 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlarken, Dim Medya A.Ş. bünyesinde kurulan Dim Web TV'nin de yeni yayın dönemindeki ilk haber bülteni dün akşam canlı yayınlandı ve yoğun ilgi gördü. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay'ın ilk canlı yayın konuğu ise Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim oldu. Dim "Dim TV, Alanya'nın yeni haber ve belgesel kanalı olacak. Tartışma programlarına da yer vereceğiz. Hedefimiz Alanya'nın sesini sadece Alanya ve Antalya'ya değil, tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak" dedi.
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