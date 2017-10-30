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DİM Web TV Alanyalılara sordu: Altyapı probleminde sorumlu kim?

Dim Web TV, kısa süreli yağmurlarda bile şelalemsi görüntülere, göl oluşumlarına ve sellere tanıklık eden Alanyalılara, bu mesele hakkında ne düşündüğünü ve kim(ler)i sorumlu gördüğünü sordu...

DİM Web TV Alanyalılara sordu: Altyapı probleminde sorumlu kim?

Dim Web TV, kısa süreli yağmurlarda bile şelalemsi görüntülere, göl oluşumlarına ve sellere tanıklık eden Alanyalılara, bu mesele hakkında ne düşündüğünü ve kim(ler)i sorumlu gördüğünü sordu...

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:26
DİM Web TV Alanyalılara sordu: Altyapı probleminde sorumlu kim?
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Haber: Cem Akıllı

MERKEZ mahallelerde oturanların şikayetlerinin daha az olduğunu tespit eden muhabirler, kent halkına sordukları sorumluluk meselesinde en çok “Fikrim yok.” ve “Büyükşehir sorumludur.” yanıtlarını aldı. Bir kentin belediye başkanının, kentin en önemli sorunlarından birinin sorumlusu olarak görülmemesi ve bunun üst mercilere atfedilmesi, kısaca “Halkın kendi kendisini yönetmesi” olarak tanımlanan demokrasinin, yerel yönetimler bazında ne kadar uygulandığı konusunda düşündürücüydü.

İşte vatandaşın, yağmur çilesi konusundaki görüşlerinden bazıları:

Hamit Demirhan (Hediyelikçi): “Yetkililerden kanalizasyonu güzel temizlemelerini rica ediyoruz. Dükkanım yolun altında olduğu için yağmur yağınca su basıyor. Bunun sorumlusu Alanya Belediyesi midir yoksa Büyükşehir midir, bilmiyorum.”

Fatih Adıyeke (Simitçi): “Bulunduğum bölgede (Atatürk Caddesi), yağmur yağdığında su birikinti oluyor, ama on beş dakika içerisinde kayboluyor. Diğer bölgeleri, ara sokakları bilmiyorum; ama burada bir altyapı sorunu olduğunu düşünmüyorum. “

Hayrettin Süvari (Ayakkabıcı): “Şimdiki belediye elinden geldiği kadar iyi çalışıyor. Su baskını, önceki imar sorunlarından kaynaklanıyor olabilir. Bir de Büyükşehir meselesi var. Halin üstündeki battı-çıktı var, Büyükşehir’e mi ait Alanya’ya mı bilmiyorum, ama geçenlerde biri yüzerek çıktı oradan, çıkmasaydı boğuluyordu. Bunu halkımız değerlendirsin. Yetkililer yemeden içmeden çalışsınlar ve bize baksınlar, biz de onlara bakalım.”

Mesut Gümüş (Aşçı): “Eskiden bu su basma olayları daha az oluyordu. Büyükşehir’i sorumlu görüyoruz. Büyükşehir girdikten sonra fazlalaştı, her yer göl oldu. Yetkililer, kanalizasyonları sık sık temizlemeli. Alanya Belediyesi eskiden tertemiz yapıyordu. En azından senede bir-iki sefer kanalları temizlediğini görüyorduk. Büyükşehir ise yağmur yağdıktan sonra temizliyor!”

Ali Avcı (Araba ustası): “94’ten bu yana sanayideyim. Böyle güzel bir şehre böyle bir sanayi hiç yakışmıyor. Her yağmurda, fırtına çıktığında sıkıntı yaşanıyor. Bazı dükkanların önünde ızgara yok. Bir müşteri dükkanıma bıraktığı arabasını su baskının içinde görünce bu ne bize ne de Alanya’mıza yakışıyor. Dün (29 Ekim) Tosmur’da, iş yerlerini belimize kadar su bastı. Meteoroloji söylemesine rağmen gerekli önlem alınmıyor. Facia ‘Geliyorum.’ derken, yetkililer ‘Biz illa seyredeceğiz.’ diyor. Elektrik faturamız yüz liraysa iki yüz liraya çıktı. Kardeşim, sen buraya bu zammı yapıyorsan, esnafı yağmur ve elektrik kesintileriyle mahkum edemezsin.”

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