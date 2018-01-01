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Dim Web TV Alanyalılara 'asgari ücret'i sordu

Dim TV, Alanya halkına asgari ücrete yapılan zammı yeterli bulup, bulmadıklarını sordu

Dim Web TV Alanyalılara 'asgari ücret'i sordu

Dim TV, Alanya halkına asgari ücrete yapılan zammı yeterli bulup, bulmadıklarını sordu

01 Ocak 2018 Pazartesi 21:50
Dim Web TV Alanyalılara 'asgari ücret'i sordu
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ASGARİ ücretin Aralık ayı sonunda 1603 lira olduğu açıklandı. Böylece 6 milyon çalışanın günlerdir heyecanla beklediği 2018 asgari ücret miktarı yapılan 199 liralık zamla netleşmiş oldu. Peki Alanya halkı bu artışı nasıl değerlendiriyor? Dim TV(dimtv.tv) sordu, işte yanıtlar: 

'ZAM İYİ AMA YETERSİZ'

MEHMET AKİF BOZKURT

Oran olarak düşünürsek çok iyi ama maalesef yeterli değil. Devletin durumu daha iyi olursa daha çok zam yapılabilir. Bin 800 TL bandı iyidir ama oran olarak bakıldığında yüzde 10'luk bir zam görünüyor, bu da iyi. Vergilere yapılan zam ile asgari ücrete yapılan zam birbirini dengeliyor, bir yere zam yapıldığında başka bir şeylere zam yaparak denge kuruluyor.

'ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNMEYİ DENESİNLER'

BAKİ AYDIN

14 bin TL maaş alan milletvekilleri de keşke bir ay asgari ücret ile geçinmeyi deneseler. Bu ücret yeterli değil. Zaten açlık sınırının altında bir ücret alıyordu insanlar. Şimdi bir şey değişmedi. Ben asgari ücretin en az 2 bin TL olmasını isterdim.

'NEYE GÖRE BELİRLİYORLAR?'

MUSTAFA BODUR 

Asgari ücreti belirleyenler acaba neye göre belirliyorlar? Bu asgari ücret ile geçinmeyi denemişler mi? Ben ev sahibiyim, kira vermiyorum. 2 bin küsur lira gelirim var. Ancak ona rağmen ay sonunu getiremiyorum. Mevzu derin, işin içine girdiğimizde çıkamıyoruz. Bana göre 2 bin 500-3 bin TL olması lazım asgari ücretin. 1603 TL çok yetersiz bir rakam.

'DEVLET İNSANLARA SAHİP ÇIKSIN'

İSA DUMAN 

Alanya'da 600-700 TL'den aşağı ev kirası yok. İki tane de çocuk okutuyorsa siz bu insanların halini düşünün. Bunun hesabını herkes yapabilir. Bence asgari ücret en az 2 bin TL olmalıydı. O da insanların orta halli bir hayat yaşayabilmesi için. Herkes 15 Temmuz’da sokaklara döküldü bu devlet için, devletin de insanlara sahip çıkması lazım. Biz zaten bir yere kaçmıyoruz, bu ülkede kazanıyoruz bu ülkede yiyoruz.

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Son Güncelleme: 01.01.2018 23:37
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Asgari ücreteAlanya HalkıDim Tv
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