Dim Vadisi’ne kaymak gibi asfalt

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya Kırsalını sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Başkan Türel’in “Şehirde ne hizmet varsa kırsalda da o hizmet olacak” hedefiyle yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, yaptığı alt ve üst yapı hizmetleri ile adeta Alanya’nın kırsal mahallelerini ihya ediyor. Kırsaldaki birçok mahalleyi ilk kez sıcak asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı yatırım programı kapsamında hizmetlerini ara vermeden sürdürüyor. Yerli ve yabancı turistler de hizmetten faydalanacak Alanya’nın yaz aylarında en çok yerli ve yabancı turist çeken Dimçayı Vadisi’nden geçen, hem turizm alanlarına, hem 8 kırsal mahalleye hem de Kuşyuvası bölgesindeki yaylalara ulaşımı sağlayan Dim grup yolu, ulaşımın en yoğun olduğu yollardan biri olarak dikkat çekiyor. Sıcak asfalt döküldü, yol çizgileri çizildi Alanya’daki vatandaşların daha rahat ve konforlu bir şekilde ulaşımına katkı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Dim Grup Yolu’nun 9 kilometrelik bölümünde başlattığı sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Asfalt çalışmalarının ardından Kırsal alan ekipleri yolda trafik akışını daha da rahatlatacak çizgi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarında bir iki gün içinde tamamlanmasıyla kaymak gibi olan yol sürücülere daha konforlu seyahat etme imkanı sağlayacak