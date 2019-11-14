Dim TV’de gündem kadına şiddet
Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de gazeteci Ceren Şahin’in hazırlayıp sunduğu Kent Konseyi’nde bu akşam kadına şiddet masaya yatırılacak
Alanya 14.11.2019, 15:19 14.11.2019, 15:47
ALANYA'NIN dünyaya açılan penceresi Dim TV’de bu akşam toplumumuzun kanayan yarası ‘kadına şiddet’ tüm yönleri ile ele alınacak. Yıllarca amcasının oğlunun istismarına uğrayan ve en sonunda çareyi intihar etmekte bulan Ayşenur Güven'ın davasınında masaya yatırılacağı programa Uzman Klinik Psikolog Gülendam Demir ve avukat Zeynep Kıvanç Güzel konuk olacak. Alanya’da yaşanan ve tüm Türkiye’nin kilitlendiği Ayşenur davasının ayrıntıları ve kadına şiddet ile mücadele yollarının konuşulacağı programı sakın kaçırmayın!
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