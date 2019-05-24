Dim TV'nin haberi yine ses getirdi: Kilitli parke taşları içler acısı halde

KONUNUN Dim TV Ana Haber’de yer almasının ardından düğmeye basan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı ekipler, turizm sezonu öncesi Alanya’da son rötuşları yapıyor. Büyükşehir, sorumluluk alanı içinde yer alan bulvar, cadde, kaldırım ve yollarda bakım onarım çalışmalarına başladı. Atatürk Bulvarı’nda bozuk olan taşlar kaldırılırken, çöken ya da göçen yerler elden geçiriliyor.

TAŞLAR SEZONA YETİŞTİRİLECEK

Tüm bu çalışmalar el ayağın sokaktan çekildiği saatler olan sabah 04:00 ile 08:00 arasında gerçekleştiriliyor. Yaz aylarıyla birlikte araç ve yaya trafiğinin artacağı Alanya’da yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yörede yaşayan vatandaşların da daha rahat ve düzenli olarak cadde ve kaldırımlarda yürümeleri için oluşturulan ekipler, yoğun bir mesai ile yol ve kaldırım standartlarını yükseltmeye başladı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak cadde ve kaldırımların turizm sezonuna hazır hale getirileceği bildirildi.

