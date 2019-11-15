Dim TV işaret etti, su israfı son buldu!
Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV Yalı Taksi kavşağında yaşanan su israfına dikkat çekmesinin ardından yetkililer düğmeye bastı ve sorun çözüldü.
ALANYA'NIN Yalı Taksi civarında olası bir yangın anında kullanılması gereken hidrantın su sızdırdığını ve yaşanan su israfını gözler önüne seren yeni nesil kanal Dim tv konuyu gündemine alarak ekranlara taşımıştı. Vatandaşların taleplerine karşın bölgede herhangibi bir iyileştirme yapılmamış ve Dim TV yaşanan su israfını görüntüleyerek Alanya halkıyla paylaşmıştı. Çıkan haberin ardından idari yetki birimleri düğmeye bastı ve sorun çözüldü. Tüm dünyanın gündeminde olan su sorunu da Alanya'nın Yalı Taksi civarında böylece çözülmüş oldu.
KALDIRIMDAKİ TAHRİBAT DEVAM EDİYOR
Her ne kadar su sorunu çözülse de kaldırımda var olan tahribat ise varlığını sürdürüyor. Dim TV bu kez de yetkililere tahribatın giderilmesi çağrısını yaptı.
Haberin ayrıntıları saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de.
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