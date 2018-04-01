Dim TV için zirve tırmanışı yaptılar

ALANYA'DA iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda denize girenler, aynı gün içinde kırsaldaki Akdağ’da kayak keyfi yaşayabiliyor.

Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay, Mc Donalds işletmecisi Zekai Avcı, Alanya Belediye Meclis Üyesi Erol Fazlıoğlu ve Konaklı Medikal sahibi Mehmet Sarı, aynı gün içinde hem denize girdi hem de Akdağ’da kayak yaptı. Geçen hafta da sabah önce denize girip. öğleden sonra 2 bin 200 metre yükseklikteki Akdağ'a çıkan ekip, kendilerini hem yurt içinden hem de yurtdışından çok sayıda kişinin arayıp "Alanya'da kayak yapılacak yerler de mi var?" diye sorduklarını söylediler. Fazlıoğlu, Sarı ve Avcı, geçen hafta tüm Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın gündemine oturan "Sabah deniz, öğleden sonra kar keyfi" haberlerinden sonra yaşanan gelişmeleri Dim TV'ye aktardılar. Erol Fazlıoğlu, "Haberlerin Alanya ve ulusal medyada yer bulmasından sonra çok sayıda dostum arayarak Alanya'ya gelmek istediklerini söylediler. Biz de çok mutlu olduk. İnşallah Akdağ Kayak Merkezi bir an önce açılır ve Alanya kış turizminden de nasibini alır" dedi. Alanya'daki işadamlarının Akdağ'a sahip çıkması gerektiğini belirten Mehmet Sarı, "Herkes elini taşın altına koymalı. Her şeyi devletten bekleme dönemi sona erdi. Eğer Alanya'daki turizmciler ve işadamları Akdağ'a sahip çıkarsa, Alanya birkaç yıl içinde şahlanır" diye konuştu. Geçen yıl dünyanın en iyi Mc Donald's işletmecisi seçilen ve ödülünü Amerika'da alan Zekai Avcı, "Akdağ haberlerinin basında yer almasından sonra beni Amerika'dan bile dostlarım aradı. Alanya'da aynı gün içinde hem denize girip hem kayak yapmak istediklerini söylediler. Gelecek yıl tüm dünyanın Mc Donald's işletmecilerini toplantı için Alanya'da buluşturup ardından Akdağ'a çıkaracağım" dedi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Akdağ'da kayak keyfi de yapan ekip, tüm Alanyalıları bu keyfe ortak olmaya davet ettiler. Fazlıoğlu, Sarı ve Avcı, kendilerine tam destek veren Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim nezdinde tüm Alanya medyasına ve Dim Medya A.Ş'ye teşekkür ettiler.