Dim TV esnafa mikrofon uzattı

PEKİ Alanya esnafı, kayıtlı oldukları meslek odalarından neler bekliyor? Dim Web TV muhabirleri esnafa mikrofon uzattı, mevcut başkanlardan ve muhtemel başkan adaylarından beklentilerini sordu. Esnafın bir bölümü oda başkanlarından memnun olduğunu söylerken, bir bölümü ise denetimsizlik ve buna bağlı haksız rekabetten dert yandı. İşte o görüşlerden bazıları:

‘HİZMET BEKLİYORUZ’

AYHAN AKDERE (KASAP)

Oda başkanlarından daha fazla hizmet bekliyoruz. Başkanların esnafla ilgilenmesini ve esnafın bakanlıklarla, diğer esnaflarla daha ilişkili olmasını sağlamasını, dertleriyle daha ilgili olmasını bekliyoruz. Esnaflarla sık sık toplantı yapılmasını, görüşlerinin alınmasını bekliyoruz. Mesela biz Ticaret Odası esnafıyız ve onların bizimle ilgilenmesini bekliyoruz. Toplantı yapılırken esnafı kategorilere ayırmasını bekliyoruz. Örneğin, kasapları, tatlıcıları ayrı ayrı çağırıp problemlerini dinleyerek daha iyi çözümler bulunabilir. Hepsi aynı anda toplandığı zaman çözüm kolay olmaz.

‘GECE NÖBETLERİNE DİKKAT EDİLMELİ’

HALİT ŞAHİN (ECZACI)

Ben bir eczacı olarak meslek odası başkanlarının gece nöbetlerine dikkat etmesini bekliyorum. Çoğu eczane gece yarısına kadar açık oluyor. Buna biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun dışında tek istediğimiz çalışmaları. Eczacıların haklarını takip etmeleri ve eczaneler için ne gerekiyorsa yapmalarıdır.

‘BİZİ SADECE SEÇİM ZAMANI DİNLEMESİNLER’

MUSTAFA ALİ AK (TELEFONCU)

Sadece seçim zamanlarında değil, yıl içerisinde de bizi ziyaret etmelerini, sıkıntılarımızı dinlemelerini ve çözüm olmalarını istiyoruz. Ticaretin sadece yazın değil kışın da devam etmesi için meslek odaları tarafından bir şeyler yapılmasını bekliyoruz.

'FIRSAT EŞİTLİĞİ YOK'

MEHMET ALİ MUHAMMER (PASTANECİ)

Bizim meslek odası olarak bağlı olduğumuz Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) beklentilerimiz var. Ancak bunlar pek fazla karşılanmıyor. ALTSO'nun fırsatlarından biz çok fazla yararlanamıyoruz. Bunlardan daha fazla yararlanmak isteriz. Bu fırsatlar da devletin verdiği teşvikler, krediler gibi fırsatlar. Bunlardan sadece belli başlı bir kesim faydalanıyor.

'EĞİTİM SEMİNERLERİ GEREKİYOR'

HACER UZEL (PERDECİ)

Meslek odası başkanları, esnaf ve çalışanlar için seminerler yapabilir. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılırsa bizler de memnun oluruz. Esnafın eğitime ihtiyacı var. Nitelikli eleman ve dükkan sahipleri oluşturulmalı.

'ODAMIZDAN MEMNUNUZ'

İBRAHİM ZIRLAK (TAKSİCİ)

Taksiciler olarak geçen seneye göre bu sezon işlerimiz gayet iyiydi. Oda başkanlarının çalışmalarından memnunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.