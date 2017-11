Dim TV Bakan Çavuşoğlu'nu ağırladı

Yasin ARAZ

CANLI yayında Alper Kutay'ın sorularını yanıtlayan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Alanya gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayın hayatına girdiği günden bu yana Alanya haberlerini Dim Web TV'den takip ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, Dim Meyda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim için de "10 parmağında 10 marifet" dedi. Dim Web TV'nin en doğru bilgileri anında aktardığını ifade eden Çavuşoğlu "Dim Medya'nın tüm emektarlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Ben Dim TV'nin, Yeni Alanya'nın çok daha iyi noktalara ulaşacağını düşünüyorum. Bu ışığı gördüm" diye konuştu. Daha sonra Alper Kutay'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o röportajdan öne çıkan başlıklar:

'50 BİN ÖĞRENCİ HAYAL DEĞİL'

- ALKÜ'nün kuruluş sürecini bir de sizden dinleyebilir miyiz?

Alanya'da Akdeniz Üniversitesi'ne (AÜ) bağlı fakültelerimiz ve yüksekokullarımız vardı. Öğrenci sayısı da artmaya başladı. Yıllardır parti olarak eğitime önem veren bir yol izledik. Alanya'da bir çok hizmette bulunduk. Ama en çok hangisiyle gurur duyuyorsunuz derseniz, ben 'eğitim' derim. Hayırseverlerimizle pek çok lisenin önünü açtık. Bu çok güzel bir şey. Fakültelerin, yüksek okulların artmasıyla hem öğrenci sayısı, hem de eğitim kalitesi artmaya başladı. Alanya'yı eğitimin yanında sağlık kenti de yaptık. Bunu arkadaşlarımızla, cumhurbaşkanımızla başardık. Buradaki ihtiyacı ve potansiyeli arkadaşlarımızla paylaştık ve arkadaşlarımızın da teveccühüyle bunu gerçekleştirdik. Şu an 10 bin öğrenciyi geçtik. Gelecek eğitim yılında öğrenci alacağımız bölümler artacak. Gazipaşa'da Havacılık Fakültesi kuracağız. YÖK ilgili talebi yazdı, biz de takipçisi olacağız. Akseki dahil Alanya'daki fakülte sayısını arttıracağız. Alanya Eğitim Araştırma Hastanemizde tıp fakültesi öğrencilerimiz eğitimlerini alabilecekler. Tıp fakültesinin ihalesini yaptık, Cikcilli'de kampüsümüzü kuracağız. Bir de Alanya’mızın batısına 500 yataklı hastane yapacağız. Yeni kuracağımız ağız diş sağlığı hastanesiyle sağlığın başkenti olacağız. Bu üniversiteyi büyütmemiz lazım. 70 bin öğrenciye ulaştığımız zaman Alanya'nın ekonomisine ne anlamda katkı sağlayabileceğimizi göreceğiz. Alanya'yı sadece belli sektörlere bağlı bırakmayacağız. Umarım hedeflerimize ulaşacağız. 50 bin denildiği zaman insanlar dudak büküyor, inanmıyor ama 10 bin barajını aştık. Bunlar hayali hedefler değil. Biz zaten yapabileceklerimizin sözlerini veriyoruz.

'TURİZM BAKAN YARDIMCISI GİBİYİM'

- Parti olarak Alanya'nın bir numaralı geçim kaynağı turizme olan bakış açınız nasıl?

Turizm sadece Alanya için değil, Türkiye için çok önemli. O nedenle de hep önem verdik. Rakamlara da yansıdı zaten bu. Tahsisli otellerin süresinin uzatılmasını sağlıyoruz. Uzatıyoruz ki oteller yenilensin. Önlerini görsünler, otel kalitesi düşmesin diye yapıyoruz bunu. Her detayı düşünüyoruz. Turizmin sorunlarını bir bir biliyoruz. Yeni bakanımız Numan Kurtulmuş beye de söyledim. Her zaman onun yardımcısı gibi davranıyorum. Çünkü bölgemiz için önemli. Dış politikada da öncelik ekonomik ilişki. Bunda da turizmin çok büyük önemi var. Yurtdışında turizm müşavirliği olsun, olmasın, her Türk temsilci bu yönde çalışmalıdır. Türk diplomatların tek görevi evrak taşımak değil.

'REFERANDUMUN DÜŞÜŞE ETKİSİ OLMADI'

Terör ve darbe girişiminden dolayı turist sayısında düşüş oldu. Referandum sürecinin hiç bir etkisi olmadı. Almanya'da belki biraz etkiledi. Ama son 2 yılda terör ve darbe olaylarından dolayı oldu ne olduysa. Türkiye'deki kalite hiç bir yerde yok. Türkiye'deki güzellikler hiç bir yerde yok. Hepsi pişman şimdi gelmeyenlerin. Başka yerde soyuluyorlar. Hizmetler berbat. Geçen gün Antalya'da bir Alman ile karşılaştım, dediler ki, 'Bize hep Türkiye'ye gitmeyin diyorlar ama buraya gelince görüyoruz ki, biz gelmeyince buranın keyfini İngilizler çıkarıyor.' Sektörün tüm kesimiyle iyi geçiniyoruz. Ama yine de daha fazla turizmle iç içe olmamız lazım.

'LAVROV'U GETİREREK SORUNU ÇÖZDÜK'

Pazarlarımızı genişletmeliyiz. Çin pazarında, Hint pazarında çalışıyoruz. Şimdi Antalya'yı tanıtmak için Japonya'dan uzmanlar getirdik. Antalya'nın sadece denizden ibaret olmadığını, kaldı ki bunun da dünyanın en iyisi olduğunu, kültürel miras olarak eşsiz olduğunu anlatmamız lazım ki Japonları çekebilelim. Diğer taraftan vizeleri, pasaportları kaldırıyoruz. Bu sene Ukrayna'dan gelen turist sayısında yüzde 30 artış var. Niye, çünkü kimlikle geliyorlar. Havaalanlarının kapasitesini büyütüyoruz. Şimdi Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın da (GZP) büyümesi için çalışıyoruz. Kamulaştırma yapmak gerekiyor. Bunu hem Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) olarak hem de bizler olarak takipçisiyiz. Geçen sene ricamız üzerine pek çok firma GZP'ye uçtu, hiç biri de pişman olmadı. Uçak krizi oldu, keşke olmasaydı ama oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geldi, mesajlar verdi, şimdi Rus turist sayısında patlama oldu. Şimdi İskandinavları ikna edip buraya tekrar çekmemiz lazım. Onlarda biraz azalma var. Hedef önemli. 2002 yılında göreve geldiğimizde 13 milyon turist geliyordu, bunun 3 milyonu Antalya'ya geliyordu. Şimdi sadece Antalya'ya 13 milyon turist geliyor. Hedeflerimiz her zaman daha iyisi. Tanıtımsa tanıtım, yeni pazarsa yeni pazar.

'İL KARARI ÇIKARSA ALANYA İLK SIRADA'

- Alanya'nın il olma hayali ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Alanya böyle bir şey olması durumunda ilk sırada. Alanya her şey olabilir. Her şeyi hak ediyor. Ama il yapma konusu siyasi bir şey. Antalya bir uçtan bir uca 600 küsur kilometre. Bu herkes için zor bir iş. Buradan yola çıksan Ankara 550 kilometre. Alanya her bakımdan il olmayı hak ediyor. Ama iktidarımızın bir siyasi karar vermesi lazım. Bu olmadığı zaman da ben vaatte bulunamam. Üniversite vaadinde bulundum, gerçekleştirdik. Veya diğer vaatler, hastane olsun, yol olsun, hepsini yapıyoruz. Ama bu başka bir şey. Söz vermediğimiz için de kimse bize baskı yapamıyor. Eğer bir gün il yapma konusunda karar çıkarsa, Alanya ilk sırada olur. Ama illaki bu olacak diye söz veremem, yoksa mahcup olurum.

'2019'DA ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAĞIZ'

- AKP'nin Alanya'da bir türlü iktidara gelememesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben önce kendimde ararım, kendimde dediğim partimde. Biz parti olarak ne eksiğimiz var, ona bakmalıyız. Genel seçimlerde ilk seçim hariç hep açık ara öndeyiz. Ama niye Alanya'da olmadı araştırmak lazım. Aday etrafında mı birleşemedik yoksa iyi mi çalışmadık, bakmamız lazım. Ama ben bunu partimde ararım, Alanyalılarda aramam. Ama Alanya iktidarla belediyeyi birleştirse daha fazla hizmet alır. Mustafa Akaydın döneminde Antalya'da hizmet var mıydı? Ama bir de şimdi bakın. İnşallah 2019'da Alanya'da şeytanın bacağını kıracağız ve kazanacağız.

'YÜCEL'İN TRANSFERİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

- 2009'da Hasan Sipahioğlu AKP'ye geçti, 2014'te tekrar aday oldu, kazanamadı, şimdi Adem Murat Yücel ile aranız çok iyi. Transfer söz konusu olur mu?

Şu an öyle bir şey yok. Sipahioğlu o zaman partimize geldi ve çok iyi çalıştık. Kötü mü oldu, bence iyi oldu. GZP'nin tekrar açılmasında çok emeği oldu. Daha önce başlayan projeleri başlatan başta Hayri Doğan abimiz olmak üzere hizmet yapan arkadaşlarımızı biz hep saygıyla anıyoruz. Farklı farklı ideolojik görüşler olabilir ama kıskanmayacağız. Alanya için çalışıyor herkes. Alanya'da bu çok var. Fitne var, kıskançlık var. Belli bir grup yapıyor bunu. Hiçbir işe faydası olmayan insanlar. Ama iyi hizmet yapan kim varsa bizim takdir etmemiz lazım. Sipahioğlu ile beraber Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi'ni kurduk. Çok vizyoner bir insan. Geçen gün de övünce 'Tekrar mı aday?' denildi. İyi hizmet eden kim varsa övülür. Görevden ayrılan insanların kıymetini unutmamak gerekiyor. Şimdi Adem Başkan Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) seçildi diye dışlayalım mı? Halk seçti. O zaman Alanya'ya yapılacak hizmeti engellersiniz. Bana hangi proje gelirse ben destek oluyorum. Adem Başkan da Ankara'ya geldi, projeleri konuştuk. Teleferik izni dahil Alanya ile ilgili her projeye destek oluyorum. Çünkü Alanyalılar da bizi Ankara'ya bunun için gönderdi. Adem Başkanın da bize hiç bir saygısızlığı olmadı. Adem Başkan'la da o gün bahçeyi gezip, dolaştık, meyveler yedik.

'TÜREL TAM BİR DAVA ADAMI'

- Menderes Türel'in istifa edeceği söyleniyor, kendisi 'İması bile yeter' demişti. Bu tür dedikodular hakkında ne düşünüyorsunuz?

Menderes Türel'in 'İması bile yeter' demesi ne kadar dava adamı olduğunun göstergesidir. 'Bu partinin mensubuyum, liderimiz söylerse hemen bırakırım' diyor. Daha önce de başkanlık yaptı, onun sevdası tekrar Antalya'ya gelmekti, partimiz de buna sessiz kalmadı ve tekrar aday gösterdi. Şimdi görevden alınmasıyla ilgili bilgim yok. Hiç de gündeme gelmedi. O yüzden bu dedikoduları kim çıkarıyor, ona bakmak lazım. Ben hep ulusal gazetelerden görüyorum. Sadece Menderes Türel değil, diğer arkadaşlarımız hakkında da çıkıyor. Metal yorgunluğu gibi nedenlerden dolayı değişiklikleri ihtiyaçtan dolayı yaşıyoruz.

'TALİHSİZLİKLER OLDU AMA EMİN ADIMLARLA DEVAM'

- Oba Mahallesi'nde temeli atılan ancak çeşitli talihsizliklerden dolayı tamamlanamayan bir Bölge Hastanesi var. Bu süreç hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu hastanede şanssızlıklar yaşadık. İhale yapıyorsunuz, kanuna göre en uygun fiyatı verene ihale ediyorsunuz. Ben bunu doğru bulmuyorum. Adamın borcu var mı, aldığı işleri tamamlamış mı, bilmiyoruz. Ama kanun bunu diyor. Firma geliyor, düşük fiyata alıyor, sonra batıyor. Yine son alan firma yüzde 98 tamamlamış ama eksiklikler var. TOKİ başkanını aradım ve bitirilmesi konusunu takip ettim. Teknik birimler dahil tüm eksikler giderilecek. Hastane de buraya taşınacak. Tıp Fakültesi bitene kadar öğrenciler de burayı kullanacak.

'HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYİN'

- Golf tutkunuz biliniyor, Alanya'da da golf sahası açılması yönünde çalışmalarınız oldu ancak ihaleye giren olmadı. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz?

Her şey al, hazır olmaz. Yatırım yapacaksın. Kışın turist gelmiyor diye turizmciler şikayet ediyor. Ama kış turizmine yatırım yapan yok. Tek başına giremiyorsan ortak gir. Böyle bir fırsat gelmiş Alanyamız için. Bir saha kuramıyor muyuz? Biz açsak yine otelciler faydalanır. Ben devlet desteğiyle gerçekleştirsem bu sefer de derler ki, 'Çavuşoğlu devletin malını tahsisine aldı.' Ben diyorum ki onlar girsin, yapsın ve kazansınlar. Golfçüler, Alanya'daki otel fiyatlarının 10 katını harcıyor. Bu otellerin de kalitesini arttırır. Basitçe bir topa vurma olayı değil bu. Dünyanın en iyi oyuncularını Türk Hava Yolları'nın (THY) organizasyonuyla Antalya'ya getiriyoruz. Tanıtım bunlar hep. Ben kendim de gider oynarım. Stres atıyorum. Aktif dinleniyorum. Golf turizminin memleketimize kazandırılması gerekiyor. İhale sürecine kimse katılmıyor, yabancı yatırımcılar ilgi gösteriyor, onların da teklifini alacağız. Yine olmazsa kendimiz bir sistem kuracağız.

'DOMATES SORUNUNU ESPRİLERLE AŞTIK'

- Rusya ile domates krizi aşıldı. Bunun hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?

Evet, domatesle ilgili sorun kalktı. Rusya bizden domates almaya başladı. Rusya'nın domates üretimi belli, sera miktarı belli. Yaz aylarında bile üretimleri tüketimi karşılamıyor. Bu açığı kapatmak için fırsat verilmesini istedik ve olumlu yanıt aldık, şimdi yasak kalktı. Her görüşmemizde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin domatesten bahsediyor. Ben de bir gün dedim ki 'Sizin vatandaşlarınız rahatça Türkiye'ye gelmeye başladı, siz de domates sorununu kaldırın da, ben de memleketime rahatça gideyim.' Gülmüştük epey. Nihayetinde de çalışmalarımız sonuç verdi.

'O GÜN BİZE GÜLENLER BUGÜN HAYRANIMIZ'

- Kuşyuvası yolu hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Tüneller benim hayalimdi. Hatta ilk söylediğimde, kendi arkadaşlarım bile inanmadı. Yolu genişletemiyorsunuz, korkuluk bile durmuyordu. Tünel yapacağız dedik, arkadaşlar boş boş baktılar. Hatta 'Bu vekil de sallamaya başladı' diyenler oldu. Sağolsun şimdiki Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da çok emeği var, çok gelip gitti. Şimdi vatandaşlarımız Konya’ya, İç Anadolu’ya rahat bağlanabiliyor. 15 senede 20 bin kilometre duble yol yapmışız. Bu kadar şey yapmışız, bunları mı yapamayacağız?

'HERKESİ KUCAKLAYACAK İSİM SEÇİLECEK'

- 2019'da 3 seçime birden gireceğiz. Teşkilatlarda da kongre süreci başladı. Alanya'daki teşkilat nasıl bir yapılanma içerisine girmeli ki şeytanın bacağı bu kez kırılabilsin?

Her şeyden önce kongrenin gecikmesiyle ilgili söylentiler gördüm. Hiçbir ilgisi yok. Yanılmıyorsam geçen hafta Antalya Koordinatörümüz ve İl Başkanımız Alanya'ya geldi ve temayül yaptı. Bu görüşmeler neticesinde bir ilçe başkan adayı belirlenecek. Kongreye girecek. Kongrede de ilçe başkanı seçilecek. Kapsayıcı, kucaklayıcı birisi olacak. Herkesi temsil edecek. Herkesin 'Benim teşkilatımın başkanı' diyebileceği birisi olacak.