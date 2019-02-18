Dim TV araştırdı! Temizlik ürünlerine tanzim mi geliyor?

Meyve ve sebze satışlarında tanzim uygulamasına geçilmesinin ardından diğer tüketim ürünleri de birer ikişer tanzim satış uygulamasına geçiyor. Temizlik ürünlerinde tanzim satış uygulanacak mı? Marketlerde temizlik ürünleri ne kadar? Dim TV sizin için araştırdı.

Dim TV araştırdı! Temizlik ürünlerine tanzim mi geliyor?
banner404

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından müjdesi verilen gübre ve tarım ürünlerinde de tanzimli satışa başlanmasının ardından temizlik ürünlerinde de aynı uygulamaya geçilmesi bekleniyor. Peki, marketlerde temizlik ürünlerinin fiyatı ne kadar? Halkın ve sokağın nabzını tutan Dim TV(dimtv.tv), markette fiyat analizi yaparak temizlik ürünlerinin fiyatlarını ekrana getiriyor.Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya Atatürk Evi ziyaretçi bekliyor
Alanya Atatürk Evi ziyaretçi bekliyor
  1. GÜNCEL

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479