ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından müjdesi verilen gübre ve tarım ürünlerinde de tanzimli satışa başlanmasının ardından temizlik ürünlerinde de aynı uygulamaya geçilmesi bekleniyor. Peki, marketlerde temizlik ürünlerinin fiyatı ne kadar? Halkın ve sokağın nabzını tutan Dim TV(dimtv.tv), markette fiyat analizi yaparak temizlik ürünlerinin fiyatlarını ekrana getiriyor.Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde
Dim TV araştırdı! Temizlik ürünlerine tanzim mi geliyor?
Meyve ve sebze satışlarında tanzim uygulamasına geçilmesinin ardından diğer tüketim ürünleri de birer ikişer tanzim satış uygulamasına geçiyor. Temizlik ürünlerinde tanzim satış uygulanacak mı? Marketlerde temizlik ürünleri ne kadar? Dim TV sizin için araştırdı.