Dim TV araştırdı! Temizlik ürünlerine tanzim mi geliyor?

Meyve ve sebze satışlarında tanzim uygulamasına geçilmesinin ardından diğer tüketim ürünleri de birer ikişer tanzim satış uygulamasına geçiyor. Temizlik ürünlerinde tanzim satış uygulanacak mı? Marketlerde temizlik ürünleri ne kadar? Dim TV sizin için araştırdı.