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Dim TV, Alanyalılara 10 Kasım'ı ve Atatürk'ü sordu

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri Atatürk Anıtı önünde yapılan törenle başladı

Dim TV, Alanyalılara 10 Kasım'ı ve Atatürk'ü sordu

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri Atatürk Anıtı önünde yapılan törenle başladı

10 Kasım 2017 Cuma 18:52
Dim TV, Alanyalılara 10 Kasım'ı ve Atatürk'ü sordu
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TÖRENİN ardından Dim TV, Atatürk’ü anmaya gelen halka, 10 Kasım ve Atatürk’ün onlar için ne ifade ettiğini sordu
İŞTE vatandaşın 10 Kasım’la ilgili sözleri:
‘YAŞAYAN SİYASİLERDEN DAHA ÇOK ANIYORUZ’
Aydın Özbaş (ADD Alanya Başkanı): Ata’mıza olan özlemimiz her geçen gün artıyor. Onun yaptıklarını, 94 yıldır da bu Cumhuriyet’in bize verdiklerini ye ye bitiremedik bugüne kadar. Ama çok sağlam bir ülke bırakmış ki dimdik ayakta kalmayı beceriyoruz. Ama özellikle bugün, Atatürk’ü, bu millete verdiklerinden ziyade ‘insan Atatürk’ olarak değerlendirmek zorundayız. Hiç çocuğu olmamış, ömrü cephelerde geçmiş, devamlı zorluklarla karşılaşmış, ülkeyi yoktan var etmiş. Bugün belki Alanya Devlet Hastanesi’ndeki kadar doktoru olmayan Türkiye’den bugün doktor seçebilir bir Türkiye’ye gelmişiz. Demek ki çok büyük şeyler yapmış ki ölümünün üzerinden 79 yıl geçmesine rağmen onu, yaşayan siyasetçilerden ve devlet adamlarından daha çok anıyoruz. 
‘CUMHURİYET’İ SAVUNMA ADINA BURADAYIZ’
Ali Takavut (CHP Alanya İlçe Başkanı): Ata’mızın ölümünün 79. yıldönümünde burada, onun huzurundayız. Tabii ki onun yokluğu, her zaman olduğu gibi bugün de hissedilmektedir. Bize emanet ettiği cumhuriyeti savunma adına burada bulunuyoruz. Ben burada, büyük Ata’mızı bir daha saygı, sevgi ve hasretle anıyorum. Ruhu şad olsun.
‘ATATÜRK’ÜN EN BÜYÜK FAYDASI KADINLARAYDI’
Neriman Aras (Emekli öğretmen): Atatürk’ün yaptığı hizmetlerden sanırım en çok biz kadınlar faydalandık. Bundan 45 yıl önce, eğitim enstitülerinin devamı olan öğretmen okullarından Atatürk sevgisiyle ve Atatürk ilke ve inkılaplarının bekçisi olarak mezun olduk. Atatürk aşkımız devam ediyor. Bu ülkenin ancak Atatürk’ün fikirleriyle iyiye gidebileceğine inanıyorum. Onu saygıyla anıyorum.
‘TÜM CUMHURİYETÇİLER BURADAYDIK’
Mehmet Can Karagöz (CHP İlçe Sekreteri ve İlçe Başkan adayı): 10 Kasım’da her zaman olduğu gibi, Cumhuriyet’e gönül veren ve Cumhuriyet’in kazanımlarını kendisine kazanım dert etmiş bütün vatandaşlarımızla birlikte buradaydık. Ata’mızın bize kazandırdığı sadece Cumhuriyet değil; medeniyet, ilerleme, çalışkan ve dürüst olmadır. Tüm bunları bize kazandıran Ata’mızı anma günüdür bugün. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğimizi buradan tüm vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum.

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Alanyalılar 10 Kasım’ı Böyle AnlattıAlanya10 KASIMAtatürk
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