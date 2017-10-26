Dim Medya Vali Karaloğlu'nu ağırladı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Karayolları Antalya Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, eski Antalya milletvekillerinden Adil Aydın ve Antalya'da görev yapan gazetecilerle birlikte dün Alanya'ya geldi. Saat 07.30'da Antalya Valiliği önünden hareket eden heyetin ilk durağı Yeni Alanya oldu. Vali Karaloğlu başkanlığındaki heyeti, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Genel Müdür Mevlüthan Çavuşoğlu, Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen ve Dim Web TV Genel Yayın Koordinatörü Alper Kutay karşıladı. Heyete Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney de eşlik etti.

Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Karaloğlu, Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim Web TV'nin hizmete girişi nedeniyle de 'Hayırlı olsun' dedi. Mehmet Ali Dim, Vali Karaloğlu'na yenilenen Dim Medya Center'ı gezdirdi ve bilgiler verdi. Vali Karaloğlu ayrıca Dim TV Genel Yayın Koordinatörü Alper Kutay'ın canlı yayın konuğu oldu.

'ALANYA'DA BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR'

Kutay'ın sorularını yanıtlayan Vali Karaloğlu,

"Bugün Alanya’da devam eden en önemli kamu yatırımlarımızdan biri olan, Alanya'yı İç Anadolu Bölgesi’ne en kısa yoldan bağlayacak Kuşyuvası yolunda bir incelemede bulunalım, hem de AGC Başkanımız Mevlüt Yeni'nin yaylası Çayarası’nda vatandaşımızla buluşalım, bir çay içelim dedik.

O bölgeyi de görmüş olacağız. Vatandaşımızla temas kuracağız. Kuşyuvası projesini biz çok önemsiyoruz. O projenin toplam maliyeti 800 milyon TL. Yaklaşık 18 tünel olacak yol tamamlandığında, şu ana kadar 9 tanesi tamamlandı. 4'ünün inşaatı devam ediyor. Bugün onları görmüş olacağız. Projede müdahale edilmesi gereken konu var mı, yok mu, orada brifing alacağız. Sonra da arkadaşlarla beraber bir yayla ziyaretimiz olacak. Alanya, Antalya'nın en önemli merkez dışı ilçelerinden bir tanesi. Alanya'ya artık daha sık gelmeye başladık, siz de takip ediyorsunuzdur. İşte geçen hafta buradaydık, temel attık. Ondan 2 hafta önce burada yine açılışta Alanya'daydık. Alanya'yı önemsiyoruz. Alanya Türkiye'de birçok vilayette bulunmayan potansiyeli olan bir ilçe. Şu anda bir ilçede, bir televizyonda canlı yayındayız. Bu bile ilçenin potansiyelini göstermesi açısından önemli. Bugün aynı zamanda tabi Yeni Alanya Gazetesi'nin, Dim Medya Grubu'nun geçen hafta 50'nci yaş gününü kutladınız. Biz o gün buradaydık ama maalesef etkinliklere katılamadık. Antalya'da bakan misafirlerimiz vardı. Biz Antalya'ya dönmek zorunda kalmıştık. Hem de bugün Alanya'ya gelmişken, AGC Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bey'e bir hayırlı olsun demek, yaş gününü kutlamak için uğramak istedik. Televizyonunuz aracılığıyla tebrik ediyoruz. Nice 50 yıllara diyoruz. Alanya, Türkiye'de ilçeler arasında belki yerel medyası en güçlü ilçelerden bir tanesi. İlçede gazeteciler cemiyeti var. Öyle bir yer burası. Alanya'nın potansiyelini anlatan en önemli faktörlerden bir tanesi belki. Alanya'da da Yeni Alanya Gazetesi, amiral gemilerinden bir tanesi. Ben tekrar kutluyorum. Sizi de kutluyorum. Dim TV olarak dijital platformda yayın yapıyorsunuz. Alanya'nın, Antalya'nın sorunlarını hem bölgeyle, hem dünyayla paylaşıyorsunuz. Dijital olunca sınırı yok artık bunun. İnternete bağlı olan herkesin izleyebildiği bir kanal. Tebrik ediyoruz."

'ADANMIŞ BİR ÖMÜR'Ü İMZALADI

Daha sonra Mehmet Ali Dim, Vali Karaloğlu’na teşekkür plaketi verdi. Dim ayrıca yakın dostu merhum Arif Ahmet Denizolgun'un hiç bilinmeyen yönlerini anlattığı kitabı 'Adanmış Bir Ömür'ü Vali Karaloğlu, Mevlüt Yeni ve Adil Aydın'a imzaladı. Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni de "Yeni Alanya, mesleğe başladığım ilk yıllarda merhum Arıkan Yılmaz Dim Hocam'la çalıştığım bir gazete. Yeni Alanya ile ilgili çok güzel anılara sahibim. 50'nci kuruluş yıldönümüne adım attığı bu günde Sayın Valimizle birlikte Antalya GC olarak da tebrik ziyaretinde bulunmak için buradayım. Sayın Dim'i kutluyorum, Yeni Alanya Ailesi'ne başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Heyet, ardından Karayolları'nın Kuşyuvası bölgesinde yaptığı tünelleri incelemek ve Çayarası Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya gelmek üzere Dim Medya Center'dan ayrıldı.