Dim'den dikkatleri çeken sigara uyarısı!

DÜNYA Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Türkiye'de 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkin sigara kullanıyor. Her yıl yaklaşık 83 bin kişi ise sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitiriyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ise Türkiye'deki erkeklerin yüzde 37,3'ünün, kadınların da yüzde 10,7'si sigara kullandığını bildiriyor. Hükümetin ve STK’ların yaptığı faaliyetlerle sigarayı bırakanların oranı ülkemizde gittikçe artıyor. Alanya'nın duayen gazetecisi Mehmet Ali Dim de sigarayı bırakmaya teşvik için sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir videoyu takipçileri ile paylaştı. Videoda sigara kullanımının ciğerlere verdiği zarar gözler önüne serilirken Dim, meslektaşlarını ve sigara içen herkesi uyardı. Dim, ‘’Sigara içtikçe, akciğerlerinizin ne hale geldiğini merak ediyor musunuz? İzleyin lütfen!’’ diyerek yayınladığı görüntülere dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2019, 15:25