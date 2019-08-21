Dim Çayı yolu sürücüleri bıktırıyor: 'Bu ne rezalet?'

Ramazan ÖZDEMİR

ALANYA’YA gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Dim Çayı, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çok sayıda tesisin bulunduğu ve yaz aylarında binlerce turist ile vatandaşın ziyaret ettiği Dim Çayı’na ulaşımı sağlayan yolda yaşanan trafik yoğunluğu, yolun bazı kısımlarının bozuk ve dar olması nedeniyle de araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor. Alanya’nın ve sokağın nabzını tutan Dim TV de (dimtv.tv) tarihi Dim Çayı Köprüsü’nden Dim Barajı’na uzanan trafik sıkıntısını gözler önüne serdi.

‘BİR GİDEN PİŞMAN, BİR DE GİTMEYEN’

Dim Çayı yolunda yaşanan keşmekeşi sosyal paylaşım sitesi Twitter'da değerlendiren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i etiketlediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Dim Çayı yolunda yaşanan trafik keşmekeşi herkesi canından bezdirdi. Bir giden pişman bir de gitmeyen. Yaz dönemlerinde iki güzergahtan biri gidiş, diğeri dönüş olarak dizayn edilirse sorun çözülür.“

‘ALANYA’NIN İMAJINA ZARAR’

Alanya Belediyesi’nin İyi Partili Meclis Üyesi Hacı Mevlüt Zavlak, Dim Çayı’nın bu halinin Alanya’nın imajına zarar verdiğini söylerken, “Eski yolun belediye tarafından genişletilmesi gerekiyor. Sadece yolun genişletilmesi değil, yolun kenarlarının insanların yürüyerek de Dim Çayı’na gidebilmesi ve mahalle sakinlerinin kullanabilmesi için kaldırımlar da yapılmalı. Alanya’ya gelen her turistin mutlaka en az bir kez gittiği bir destinasyon ve tatil yeri. Dışarıya karşı Alanya’nın en çok reklamının yapıldığı bir bölge. Yolunun da Alanya’ya yakışır bir şekilde yapılması gerekir. Kaldırımların yanısıra peyzaj ve ışıklandırmalar da yapılmalı. Bir çok köy yolu yapılıyor. Biz köy yolları yapılmasın demiyoruz. Örneğin o köye 3 araç çıkıyorsa, Dim Çayı’ndan 5 bin araba geçiyor. Önceliğin buralarda olması gerekiyor. Şu anda Dim Çayı’nın Alanya’nın imajına zarar veren bir yapısı var” dedi.

‘BU YOL OLDUKÇA TEHLİKELİ’

Aydın’dan Alanya’ya tatile gelen Muhammet Kün isimli bir vatandaş da Dimçayı yolunun genişletilmesi ve düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Kün, “Bence yolun genişletilmesi ve yayaların kullanabilmesi için kaldırımlar olması gerekir. Yayaların çarpılma riski çok fazla. Ben Aydın’dan geliyorum. Gelir gelmez ilk olarak Dim Çayı’nı görmek istedim. Geze geze gelmek istedim ve araç kullanmadım. Fakat yolların tehlikeli olduğunu gördüm” diye konuştu.

‘MEVCUT YOL TRAFİĞİ KALDIRMIYOR’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da mevcut Dimçayı yolunun ciddi trafik sıkışıklığına neden olduğunu söylerken "Dimçayı, Alanya turizmimizin çeşitliliği anlamında tanıtımımıza destek veren en gözde yerlerimizden biridir. Böyle bir bölgenin de tabiki ulaşımı da çok önemlidir. Maalesef bir çok kişi ve ulaşım araçlarının çoğu eski yol diye bildiğimiz Tosmur’dan giden yolu kullanmaktadırlar. Fakat bu yolun dar olması özellikle yaz aylarında ciddi trafik sıkışıklığına neden olmaktadır. 100 binlerce insanın kendilerini soğuk suya atmak istemeleri nedeniyle sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlerine kadar serin bir ortamda bulunmak için gittikleri Dimçayı yolu ise bu sıkışıklık nedeniyle bazen çekilmez olabiliyor. Kısa sürede çözüm için, Alantur Otel karşısındaki yine aynı şekilde Dimçayı’na giden yeni yola yönlendirme levhaları ile eski yolun bu anlamdaki yükü biraz daha hafifletilebilir. Safari turları ve hatta toplu taşıma araçlarından bazıları bu üsteki geniş yolu kullanarak orada oturan insanlara da bir hizmet götürmüş olur” dedi.