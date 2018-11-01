Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (01.11.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 01.11.2018 09:00 - 01.11.2018 15:00 saatleri arasında, AVSALLAR KOCA MUSALAR HACILAR bölgesinde, MUTAHİT FİRMA ÇALŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95788)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 01.11.2018 09:00 - 01.11.2018 17:00 saatleri arasında, ÇUKURBAĞ MAH - PINARBAŞI MAH - DERE MAH ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95796)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 01.11.2018 09:00 - 01.11.2018 17:00 saatleri arasında, İNCEĞİZ MAHALLESİ ÜRÜNLÜCE MEVKİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95782)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 01.11.2018 09:00 - 01.11.2018 17:00 saatleri arasında, SEYDİLER, SULEK, YEMİŞLİSU, KİRAZLI, KARACALAR, MH bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ KAPSAMANIDA YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95633)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 01.11.2018 09:00 - 01.11.2018 17:00 saatleri arasında, BEREKET MH bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ KAPSAMINDA YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95643)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 01.11.2018 09:00 - 01.11.2018 16:00 saatleri arasında, BEYKONAK SELÇUK SK bölgesinde, HAT BAKIM TR BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95651)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 01.11.2018 09:00 - 01.11.2018 16:00 saatleri arasında, YURTPINAR MAHALLESİ AĞLAR ÖNÜ MEVKİ bölgesinde, OG HATTINA YAKLAŞAN AĞAÇLARIN BUDANMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95708)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 01.11.2018 09:00 - 01.11.2018 17:00 saatleri arasında, TOMALAR VE BAHÇEYAKA MAHALLELERİNİN BİR KISMI. bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95727)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 01.11.2018 09:30 - 01.11.2018 17:30 saatleri arasında, A.ORTA,A.DÜDEN,A.MENDERES,ZEYTİNLİK MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE AKSU İLÇESİNE BAĞLI ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95730)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 01.11.2018 01:00 - 01.11.2018 07:00 saatleri arasında, KUZEYYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TRANVAY ÇALIŞMASINDAN DOLAYI OG KABLO DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95736)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 01.11.2018 09:00 - 01.11.2018 17:00 saatleri arasında, BEŞKONAK,KARABÜK,YARDİBİ,DÜZAĞAÇ,ALTINKAYA,BURMAHAN,KIRKKAVAK MAHALLELERİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YATIRIMLAR KAPSAMINDA ENH ÇALIŞMASI VE AÇIK ŞALTLARIN KAPALIYA DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95754)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 01.11.2018 09:00 - 01.11.2018 17:00 saatleri arasında, SÜGÖZÜ MAHALLESİ MERKEZ MEVKİ CAMİİ CİVARLARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95775)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 01.11.2018 09:00 - 01.11.2018 17:00 saatleri arasında, İNCEĞİZ MAHALLESİ MERKEZ MEVKİ VE ÖZEĞİR MEVKİLERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95779)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 01.11.2018 09:00 - 01.11.2018 17:00 saatleri arasında, İNCEĞİZ MAHALLESİ KEÇELER MEVKİSİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95776)

• ANTALYA - İBRADI ilçesinde, 01.11.2018 08:00 - 01.11.2018 16:00 saatleri arasında, İBRADI ORMANA MAH bölgesinde, AG HAT BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95801)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 01.11.2018 08:30 - 01.11.2018 15:30 saatleri arasında, ODABAŞI, KİRİŞÇİLER VE ÇAMLICA MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE KIZILLI VE BAŞKÖY MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.AYRIZCA BU BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERDE ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95802)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 01.11.2018 09:30 - 01.11.2018 16:30 saatleri arasında, HABİBLER MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95803)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 01.11.2018 09:30 - 01.11.2018 14:30 saatleri arasında, ZÜMRÜTOVA VE ÇAYBAŞI KÖYLERİ BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL MÜŞTERİLER bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95805)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 01.11.2018 10:00 - 01.11.2018 16:00 saatleri arasında, KEMER :ULUPINAR,TEKİROVA,ÇIRALI,BEYCİK bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95808)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 01.11.2018 10:00 - 01.11.2018 16:00 saatleri arasında, KEMER :ULUPINAR,TEKİROVA,ÇIRALI,BEYCİK bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95807)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 01.11.2018 09:00 - 01.11.2018 16:00 saatleri arasında, SAHİL KIZILAĞAÇ MAH. VE AKHÖRÜ MAH. ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95809)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 01.11.2018 10:45 - 01.11.2018 15:30 saatleri arasında, AHMETLER TEKOY HOCALI GEBECE TAŞKESIGI bölgesinde, HATTA TEMAS EDEN AĞAÇLAR VE BAKIM CALISMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95815)

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 09:23