‘Devrimleriyle yanımızda’ ADD, Atatürk için saygı nöbeti tutacak!

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Alanya Şubesi 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü öncesi bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Zuhar Sirkeli tarafından yapılan açıklamada, Atatürk’ün fani bedeniyle aramızda olamasa da devrimleriyle hala yanımızda olduğuna dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi: Türk milleti ne Atatürk’ten vazgeçebilir, ne de O’nun devrim arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Cumhuriyet’ten. Atatürk, Türk bağımsızlığını ve Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar korumayı ve savunma görevini Türk gençliğine bırakmıştır. Türk gençliği ve Türk milleti de O’nun kendisine bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacak bilinçte, güçte, kararlıktadır. Bugün Türkiye’yi bölmeyi, bir din devletine dönüştürmeyi amaç edinmiş emperyalizm ve yerli işbirlikçileri bu yüzden Atatürk’ten ve Kemalizm’den korkmakta, yanı sıra aşamamaktadır. Atatürk emperyalist işgale karşı vermiş olduğu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle, işgal altındaki bütün ulusların umudu ve önderi olmuş, yapmış olduğu devrimlerle bir ulusun küllerinden yeniden doğmasını başarmış, içinde bulunduğu çağın en çağdaş devletini kurarak bizlere emanet etmiş, büyük bir devrimcidir. Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılalı 81 yıl oldu. Bedeni aramızdan ayrılsa da, devrimleri, ilkeleri ve hedefleriyle O bize önderlik etmeye, bizim pusulamız olmaya devam ediyor. İnsanlık var oldukça da devam edecektir. Çünkü insan onurunun ve bütün mazlum ulusların O’nun düşüncelerine ihtiyacı vardır. Kemalist düşünce sistemi geleceğimizin ve bölgemizin sorunlarını bugün de çözebilecek akla ve bilime dayalı bir yol göstericidir. Egemen güçlerin sistemi olan kapitalizm ve emperyalizmin temsilcisi ülkeleri geçmişte ilk deviren ulus olarak kendimize güveniyoruz. Dün başardık. Yine başaracağız. Ulu Önderimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.”

HAYDİ ALANYA SAYGI NÖBETİNE

Sirkeli 10 Kasım günü Atatürk Anıtı önünde saygı nöbetinde olacaklarını ifade ederek tüm Alanya halkını nöbete davet etti. Saygı nöbeti 10 Kasım Pazar günü saat 09.30 itibariyle Atatürk Anıtı’nda başlayacak 13.30’a dek devam edecek. Atatürk’ü anma etkinlikleri nöbet sonrasında da bitmeyecek. Dernek üyeleri ve vatandaşlar saat 14.00’da ADD Alanya şube binasında buluşacak.