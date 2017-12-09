Devlet Bahçeli bugün Alanya'da

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) Türkiye genelindeki belediye başkanları ile Antalya’da buluşacak olan MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Alanya Belediyesi’nin 2 yatırımının temel atma ve açılışını yapacak. Bahçeli, 7 ayın ardından bugün yeniden Alanya’da olacak. İlk olarak saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi Çevreyolu üzerinde inşaatına başlanan Alanya Belediyesi yeni Belediye Sarayı temel atma törenini gerçekleştirecek olan Bahçeli, saat 16.00'da Toslak Mahallesi'ndeki Güneş Enerji Santrali'nin açılışını yapacak. Bahçeli'nin Alanya programıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sayın Genel Başkanımız, Alanya Belediyesi'nin 102 milyon TL’lik yatırımla Alanya kazandırdığı hizmetlerin temel atma, açılış ve dua töreni için Alanya’ya gelecek. İlk durağı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Alanya Belediyesi'nin yeni hizmet binasının temel atma töreni olacak. Geniş bir katılımla saat 14.00’de yaklaşık 70 milyon TL’ye mal olacak yeni akıllı hizmet binamızın temelini atacağız. Hizmetlerimize hız kazandıracak, Alanya’yı daha da ileriye taşıyacak yeni hizmet binamızı 16 ayda tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

44 YENİ İŞ MAKİNESİ FAALİYETTE

Yeni Belediye Sarayı'nın temel atma töreninin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 16.00’da Toslak Mahallesi’nde 94 dönüm arazi üzerine kurulu, Türkiye’nin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki en büyük Güneş Enerji Santrali’nin (GES) açılışını gerçekleştirecek. GES’te ilk elektrik üretimine 11 Temmuz 2017’de başladıklarını kaydeden Başkan Yücel, Alanya Belediye bütçesine aylık 250-300 bin TL katkı sağlayan bu dev tesisin açılış programının ardından, yine bu alanda belediye hizmetlerine kazandırılan 44 yeni araç ve iş makinesinin dua törenine geçileceğini söyledi. Göreve geldikten sonra Alanya Belediyesi’nin araç filosuna 143 yeni araç ve iş makinesi daha kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Yücel, “Son aylarda kazandırdığımız 44 yeni araç ve iş makinesinin dua törenini de yine Toslak Mahallesi’ndeki GES’in açılış programının ardından Sayın Bahçeli’nin de katılımlarıyla gerçekleştirileceğiz. Sayın Genel Başkanımızın Alanya programları bu dua töreni ile son bulacaktır" diye konuştu.