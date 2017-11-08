Devlet Bahçeli 9  Aralık'ta Alanya'da

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 9 Aralık Cumartesi günü Alanya'ya geleceğini duyurdu. Bugün bir basın açıklaması yapan Türkdoğan, "Sayın Bahçeli'nin 8-9-10 Aralık’ta Belek’te yapılacak MHP’nin belediye başkanları toplantısına gelişi vesilesiyle Alanya’da da MHP İlçe Teşkilatı'nın düzenleyeceği üye katılım töreni yapılacak. Sayın Bahçeli, yeni kazandırdığımız üyelerimizin rozetlerini takacak. Ayrıca 9 Aralık'taki programda Oba'da inşasına başlanan yeni Alanya Belediye Sarayı'nın temel atma töreni de gerçekleştirilecek. Ayrıca Türkiye’deki kamu kurumları içerisindeki en büyük Güneş Enerji Santrali'nin açılışı da yapılacak" dedi.

'CİKCİLLİ YOLU TRAFİĞE AÇILMADI'

Artık Alanya'nın merkezinde kalan en önemli yerleşim noktalarından biri haline gelen Oba, Cikcilli ve Çıplaklı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan, ayrıca Değirmendere, Bademağacı, Oba Alacami, Kızılcaşehir, Asmaca, Akçatı ve Uğurlu gibi kırsal mahallelere ulaşımı sağlayan Cikcilli Hacıbaba Caddesi'nin henüz trafiğe açılmamasını da eleştiren Türkdoğan, "Karayolları, yolun 29 Ekim’de trafiğe açılacağını söylemişti ama yol henüz açılmadı. Bu yolun ulaşıma açılmamasından dolayı özellikle öğrenciler ve çalışanlar büyük zorluk yaşıyor. Başta Karayolları Bölge Müdürlüğü olmak üzere müteahhit firmayı taahhütlerini yerine getirmeye davet ediyoruz" diye konuştu.