Deve krizinde flaş gelişme: ‘Belediyeye ulaşamadık’

Ceren Şahin - ÖZEL HABER

ALANYA medyasının amiral gemisi Yeni Alanya yaşanan sorunları gündeme getirmeye devam ediyor. Son olarak faytonların kaldırılmasıyla birlikte sayıları giderek artan ve disiplinsiz vaziyette kaldırımlarda dolaştırılan develere dikkat çekilmiş, kent imajının zedelenmesi ve turistlerin, vatandaşların duyduğu rahatsızlık konu edinilmişti. Haberin ardından Antalya BŞB yetkilileri develere yönelik çalışma başlattıklarını açıklarken, deveciler cephesi de konuya sessiz kalmadı. Alanya Deveciler Turizm Derneği Başkanı Kadir Koca, yapmış olduğu özel açıklamada deveciliğin bir kültür olduğunu dikkat çekerek “Kültürümüzü yok etmeyin” çağrısı yaptı. Yanı sıra devecilerin disipline edilmesi noktasında Alanya Belediyesi’ne çok kez gittiklerini lakin Başkan Adem Murat Yücel’e ulaşamadıklarını ifade etti ve “Sorumluluğu bize vermiyorlar. Kendilerine ulaşamıyoruz. Disiplin de etmiyorlar. Olan bize oluyor” diyerek sorunun çözümü için yetkilileri hassas olmaya davet etti.

ANTALYA BŞB’DEN DEVE MESAİSİ

Alanya’nın gündeme getirdiği develere ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt gelirken, yapılan açıklamada “Gazetenizin 29 Temmuz 2019 tarihli sayısında yer alan ‘İşgalci develer işbaşında’ haberinizle ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ilgili çalışmayı başlatmıştır. Büyükşehir Belediyesi Denetim Zabıta Şube Müdürlüğü ekiplerimiz 5326 sayılı Kabahatler Kanununa dayanarak, deve sahiplerine gerekli uyarı ve cezai işlem uygulamıştır. Konunun bundan sonra da takipçisi olunacaktır. Gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

‘YOK ETMEK DEĞİL, DİSİPLİN GEREK’

Antalya BŞB’nin ardından deveciler de cevap haklarını kullanarak bir açıklama gerçekleştirdi. Alanya Deveciler Turizm Derneği Başkanı Kadir Koca, Yeni Alanya’ya yaptığı özel açıklamada öncelikle Alanya Belediyesi’ne, ardından ise Antalya BŞB’ye “Kültürümüzü yok etmek yerine gereken disiplini sağlayın ya da sağlamamız için bize yetki verin” çağrısında bulundu.

‘DEVECİLER SUİSTİMAL ETTİ’

Başkan Koca yaptığı özel açıklamada develerin vaktiyle neden yasaklandığına dikkat çekerek “Derneği kurmamızın amacı geçmişte yapılan hataların telafi ederek daha disiplinli bir devecilik yapmaktı. 1990'larda eski başkanımız Cengiz Aydoğan, belediye başkanı seçildiği zaman ‘Benim devecilerimi serbest bırakın’ demişti. Başkanımız devecileri serbest bıraktığı zaman bizim devecilerimiz iyiliği suistimal ettiler diyebiliriz. Daha sonraları dosyalar, şikayetler birikmeye başladı. Böyle olunca da belediye başkanımız dayanamadı ve Alanya’dan deveciliği tamamen kaldırdı. Arkadaşlarımız en güzel yerde devecilik yapsın, para kazansın ama bir düzen olmayınca başıboşluk olunca, dışarıdan gelen misafirlerimiz de rahatsız oluyor. 20 sene kolay kolay şehir içinde deve çektirmediler. Bizler yıllar sonra Adem başkana gidip sıkıntılarımızı, bir dernek kurduğumuzu anlattık. Başkanımız da yörük kültürünün en önemli öğelerinden biri olan develere yeniden izin verdi” şeklinde konuştu.

‘BAŞKANIMIZA ULAŞAMADIK’

Geçmişte yapılan hataların telafi edilebilmesi için çalıştıklarını fakat Alanya Belediyesi’ne ulaşamadıklarını ifade eden Koca “Bizler ‘Devecilerin başına disiplini sağlayacak biri lazım’ dedik. Turizmi düzeltmek ve deveciler hakkındaki kötü algıyı yenebilmek için bir şeyler yapmak istedik. Biz bunu çok defa söylememize rağmen bazı şeyler oldu, başkanımıza ulaşım konusunda sıkıntılar çektik. Bizi dinleyenler oldu ama maalesef icraata geçilmedi. Biz içimizdeki iyi arkadaşları da, sıkıntı çıkaran arkadaşları da biliyoruz. Bizim için vaktiyle bir yönetmelik hazırladılar. Bu yönetmelik hazırlanırken derneğe gelip bizim görüşlerimiz alınsaydı, biz sıkıntılarımızı dile getirirdik, belki sorunlar çözülürdü. Fakat bize sorulmadı, o yönetmelik de uygulanmadı, dolayısıyla biz başıboş kaldık. Eğer belli kesimler, belli makamlar omurgalı olmuş olsalar, dik dursalar bu sorunlar hiç meydana gelmeyecekti. Bu arkadaşlarımızda en iyi şekilde para kazanıyor olacaktı. Şu an bu sıkıntılar meydana gelmemiş olacaktı” dedi.

‘DEVECİLİK KÜLTÜRÜ YAŞAMALI’

Başkan Koca deveciliğin bir kültür olduğunu ve yaşatılması gerektiğini ifade ederek disiplin edilmesi için Alanya Belediyesine çağrı yaptı. Koca “Atlar, faytonlar derken işin ucu bize kadar geldi dokundu. Dışarıdan gelen yerleşik yabancılar yörük kültürünü de bilmediklerinden olsa gerek develerin kaldırılmasını istediler. Biz kendi memleketimizde vatansız kaldık. Biz ekmeğimizi kendi kültürümüzden yani devecilikten kazanıyoruz ama adeta dağdan gelen bağdakini kovmaya başladı. Yani işin açıkçası ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yeni seçilen belediye başkanımız da bu insanların yaşam tarzlarını bilmiyor. Şu an bizim Alanya bölgemizde 100 tane devemiz var. 100 deve demek, Yörük kültürünü ayakta tutmak demektir. Bizim dahil olmak üzere çoluk çocuğumuzun rızık kapımız demektir. Biz bu deveciliği yapıyorsak, tatilciler buna ilgi gösteriyorsa, bu da bizim kültürümüzde varsa, hem Antalya BŞB Başkanı’mızın, hem de Alanya Belediye Başkanı’mızın bize daha çok sahip çıkmasını istiyoruz. Yanlışımız varsa bizi çağrılar. Biz hemen geliriz ama gelin görün ki asıl biz başkanımıza ulaşmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2019, 19:19