Ders zili bugün çalıyor: Alanya'da...

ALANYA'DA 58 bin 811 öğrenci ders başı yapacak. Türkiye genelinde 18 Ocak Cuma günü başlayan 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı sömestr (yarı yıl) tatilinin ardından öğrenciler, bugün okullarına dönecek. Alanya’da anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liselere kadar toplam 212 okulda 5 bin öğretmen ve 58 bin 811 öğrenci 15 günlük tatilin ardından ders başı yapacak. Bugün başlayacak ikinci dönem, 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararına göre 2019-2020 eğitim döneminde özel eğitim kursları (dershaneler) ile temel liseler kapatılacak.