'Denizolgun' kitabı Fox'ta tanıtıldı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in kaleme aldığı kitap, Fox TV'nin izlenme rekorları kıran sabah programı 'İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat'te Türkiye'ye tanıtıldı. Ünlü televizyon gazetecisi İsmail Küçükkaya 'Adanmış Bir Ömür' hakkında izleyicilerine bilgiler verdi ve bu ilginç kitabın mutlaka okunmasını tavsiye etti. Dim, "Merhum Denizolgun'u yazdığım kitabım 'Adanmış Bir Ömür'ü 'Fox Çalar Saat' ekranında tanıtan değerli kardeşim İsmail Küçükkaya'ya teşekkürler" dedi.



'ADANMIŞ BİR ÖMÜR' HAKKINDA

8 Eylül 2016 tarihinde İstanbul'da vefat eden, cumhuriyet döneminin din alimlerinden Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu, 20. Dönem Antalya Milletvekili, Ulaştırma eski Bakanı ve Süleymanlı Cemaati lideri Arif Ahmet Denizolgun'un hayatını ve bilinmeyenlerini anlatan kitap 'Adanmış Bir Ömür', aşığı olduğu ve bakanlığı döneminde önemli hizmetlerde bulunduğu Alanya'dan çıktı. Mehmet Ali Dim'in kaleme aldığı kitap, bir Dim Medya A.Ş. kuruluşu olan 'Dim Kitap' tarafından yayınlandı.Dim, yakın dostu Denizolgun'u anlattığı kitabının ithaf bölümünde "Allah için iman ve hizmet edenlere, Merhum Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri ve Merhum Arif Ahmet Denizolgun’un aziz hatırasına ve tüm sevenlerine..." ifadelerini kullandı.

'AKILLARDA İZ BIRAKACAK'

Dim, kitabının önsözünde ise şu ifadelere yer verdi: "Arif Ahmet Denizolgun için bir kitap yazmak hiç kolay değil. İç dünyasını bilebilmek, anlayabilmek ve çözümleyebilmek başlı başına bir mesele... Bu kitap yıllar sonra bile okunduğunda akıllarda bir iz bıraksın istedim. İnsanların kafasında ulaşılmaz gibi görünen bir insanın aslında hiç de öyle olmadığını, hepimiz gibi bir insan olduğunu; ama devletini, milletini, vatanını, ecdadını ve cemaatini kendi özünden bile çok sevdiğinin hiç unutulmamasını sağlamaya çalıştım. Ne kadar başarılı olduğum tartışılır. Takdiri değerli okurlarıma bırakıyorum.Temennim; O’nun aziz hatırasının ilelebet yaşatılması. O’nu daima özlem ve şükranla anmak için çok sebebim var. Bende derin izler bırakıp ebediyete giden değerli büyüğüme Allah rahmet eylesin.Mekânı cennet olsun."



SADECE BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ DEĞİL

Merhum Denizolgun'un hiç bilinmeyen yönleri, siyasi yaşamından kesitler, en yakınındaki isim olan danışmanı Ahmet Erbaş'ın çarpıcı açıklamaları, röportajları, vefatı, Eski Başbakan Mesut Yılmaz, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, DP eski Genel Başkanı Mehmet Ağar, Maliye eski Bakanı Abdüllatif Şener, Alanya eski Belediye Başkanı ve 21. Dönem Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın merhum Denizolgun'un vefatının ardından söyledikleri, sadece bir yaşam öyküsü değil Türkiye'ye damgasını vuran gerçekler ve dikkat çeken gelişmelerin de aktarılmasıyla bir solukta okunacak olan 'Adanmış Bir Ömür' tüm Türkiye'de D&R dahil tüm kitapçılarda, Alanya'da ayrıca gazete bayilerinde satılıyor.

