Denizde 15 Temmuz’u andılar

15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlarımız bugün yurdun dört bir yanında yapılan törenlerle anılıyor. Karada yapılan anma törenleri Alanya’da bu kez denize taşındı. Okurcalar, İncekum, Türkler ve Avsallar’da faaliyet gösteren su sporları işletmeleri bugün toplu halde denizde anma töreni gerçekleştirdi. Tekne, jet-ski, paraşüt ve yatlarla yapılan etkinlik, sahilde güneşlenen ve denize giren yerli ve yabancı tatilcilerden de tam not aldı. Okurcalar’dan başlayıp İncekum sahiline gelen su sporları işletmecileri, sahilden bol alkış aldı. Onlarca tekne, jet-ski ve paraşütün katıldığı denizde 15 Temmuz’u anma etkinlikleri Türkler’deki Gold Island Otel’in sahiline dek devam etti.