Deniz Baykal nikah şahidi oldu

CHP Alanya eski Gençlik Kolları Başkanı Sefa Çorbacı, bir süredir nişanşı olduğu muhasebeci sevgilisi Ayten Güllü ile dünyaevine girdi. Genç çiftin Club Olive Garden'da yapılan eğlenceli düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahları da burada kıyıldı. Çiftin nikahlarını Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp kıydı.

"MUTLULUKLAR DİLERİM"

Düğünün davetlileri arasında bulunan CHPeski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, genç çiftin nikah şahitliğini yaptı. Baykal, "Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar" dilerim dedikten sonra Ayten ve Sefa'yı tebrik etti.