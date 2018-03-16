Demirtaş'a sıcak asfalt atağı

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediyesi’nin şehir merkezinden kırsal mahallelere, batı ve doğu Alanya’dan yaylalara kadar uzanan hizmet zinciri sürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsalda yıllarca ihmal edilen mahalleleri yeni yollar ve asfaltla buluşturuyor. Çalışmalar kapsamında Demirtaş Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Düğün Salonu ve Kültür Merkezi çevresinde sıcak asfalt ve parke çalışması devam ediyor. Demirtaş çarşı merkezinden düğün salonuna uzanan Demirtaş Caddesi’nde toplam 2 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Düğün salonu çevresinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarının hafta sonu itibari ile tamamlanacağını belirten Başkan Yücel, “Sıcak asfalt çalışmalarımız Demirtaş merkez ve yeni hayvan barınağı yolunda devam edecek. Alanya’nın her noktasında hizmet akışımızı sürdürüyoruz. Tüm Alanya gibi doğu mahallelerimizde de hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor" dedi.
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