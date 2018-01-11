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Demirci, Alanya Kalesi'nin imara açılacağı iddialarını değerlendirdi

CHP'li Demirci, "Bakanlık karar almış ancak panik yapmaya gerek yok, Kale'de yeni yapılaşma yok" dedi

Demirci, Alanya Kalesi'nin imara açılacağı iddialarını değerlendirdi

CHP'li Demirci, "Bakanlık karar almış ancak panik yapmaya gerek yok, Kale'de yeni yapılaşma yok" dedi

11 Ocak 2018 Perşembe 17:44
Demirci, Alanya Kalesi'nin imara açılacağı iddialarını değerlendirdi
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi olan Şehir Plancısı Erkan Demirci, Alanya Kalesi'nin imara açılacağı iddialarını değerlendirdi. Demirci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ilanına göre Alanya Kalesi sınırlarında bulunan Hisariçi ve Tophane Mahallesi'nin doğal sit statüsünün sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak, eski harabe Rum evlerinin olduğu bölgenin ise nitelikli doğal koruma alanı olarak ilan edildiğini, korunacak hassas alanlar için tescil sürecinin halen devam ettiğini belirtti. Arkeolojik sitler açısından bölgenin yerleşime açılmasının, mevcut durumdan farklı bir kullanım gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Demirci, "Koruma mevzuatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" dedi. Demirci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı doğal sit alanlarına ilişkin mevzuattaki sınır ve tanımlarda değişiklik yapmış olmasına rağmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeolojik sit mevzuat ve sınırlarında değişiklik yapmadığı için Tophane ve Hisariçi Mahallesi'nde yapılaşmaya ilişkin öncekine oranla bir değişiklik söz konusu olmayacağını kaydetti. Demirtaş Seki Mahallesi Adataşı mevki ile Gazipaşa sınırı arasında kalan sahil kısmının sit derecesinin 3. dereceden 1. dereceye yükseltildiğini açıklayan Demirci, "Bu durum, bölgede tarım yapılmasına dahi engel olacaktır. Bölgede bırakın yapılaşmayı, muz serası yapımı bile mümkün olmayacaktır. Bu çok vahim bir durumdur ve acilen müdahale edilmelidir" dedi.

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Alanya KalesiImara AçılacağıErkan Demirci
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