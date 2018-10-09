Demir'den esnafa 'logo' uyarısı

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada esnafların mutlaka bu sisteme uyması gerektiğini, aksi takdirde yapılan denetimlerde cezai işlem uygulanabileceğini söyledi. Demir açıklamasında: "Ortalıkta bazı fırsatçılar dolaşıyor. O yüzden Ticaret Bakanlığı da bir kişi almış olduğu malı nereden, ne kadara aldı, ne kadara satıyor, üretim yeri neresi bunlar belli olasun diye logosu ile beraber ürünlerin üzerinde bir etiket bulunmasını zorunlu hale getirdi. Mesela yerli üretim bir etek fiyatı 40 lira, 1 Eylül 2018’de satışa girmiş. Bunları gördüğü zaman tüketici gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Esnaflarımız konuyla ilgili odamızın ve şahsımın sosyal medya hesaplarından ve bizzat odaya gelerek nasıl bir yol izleyecekleri ile ilgili bilgi alabilirler. Biz de onları uyarmakla yükümlüyüz. Bu konuda dikkatli olsunlar ve ceza yemesinler. Bu uygulamanın denetimlerini Ticaret İl Müdürlüğü yapacak. Esnafımızın sıkıntısı zaten çok fazla bir de böyle bir uygulamadan dolayı ceza yemelerini istemeyiz" ifadelerini kullandı.

İŞTE YENİ UYGULAMANIN DETAYLARI

Perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatının belirtilmesi zorunludur. Etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgiler;

- Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,

- Üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.

ÖRNEK 1:

BAL XYZ ( 500Gr )

YERLİ ÜRETİM LOGOSU

SATIŞ FİYATI: 10 TL

BİRİM FİYATI : 40 TL / LT

FİYAT DEĞİŞİKLİK TARİHİ : 18.09.2018

ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE

YERLİ ÜRETİM LOGO ÖLÇÜSÜ

YATAY UZUNLUK 6,345 CM

DİKEY UZUNLUK 2,5 CM

ÖRNEK 2: (Üretim logosu yoktur)

CEP TLF XYZ

SATIŞ FİYATI: 1000 TL

FİYAT DEĞİŞİKLİK TARİHİ : 18.09.2018

ÜRETİM YERİ : ÇİN

Bu doğrultuda tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte yerli üretim logosu hazırlanmıştır.

Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu “YERLİ ÜRETİM” logosunun Bakanlıkça belirlenmiş şekline ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda yer verilmiştir.

1- Yerli üretim logosunun Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunludur.

2- Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilmelidir.

3- Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda Yerli Üretim Logosu Kurumsal Kimlik Kılavuzunda yer alan oranlara uyulmalıdır.