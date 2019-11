Davut Günaydın: “TÜRSAB’ın düşen itibarını yukarıya taşıyacağız”

İSTANBUL, Trabzon, Hatay, Kuşadası, Rize, Ağrı, Kars, Erzurum, Iğdır, Van, Bursa, Marmaris, Bodrum, Didim, Eskişehir ve Kapadokya’da acenta temsilcileri ile bir araya gelen Davut Günaydın, buluştuğu acentalarla “TÜRSAB Tek Yürek” dedi. Gerçekleştirilen buluşmalarda acentalarla manifestolarını paylaşan Davut Günaydın, “Koltuk peşinde değiliz. TÜRSAB’ı çok çalışarak yöneteceğiz. Bizler TÜRSAB’ı iyi yönetmenin ve sorunlara çözüm üretmenin peşindeyiz”dedi.

“Hep birlikte çalışacağız”

Türkiye’nin farklı noktalarında ‘Tek Yürek” diyerek meslektaşlarıyla bir araya geldiğini belirten Davut Günaydın, “Genel Kurul’a kadar meslektaş ve dostlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar bir araya geldiğimiz dostlarımız manifestolarımızı çok beğendi ve desteklerini açıkladı. Acentacı dostlarımızın bize verdiği güç ile yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. TÜRSAB’ı olması gerektiği yere acentalarımızla birlikte getireceğiz” şeklinde konuştu.



“TÜRSAB’ın itibarını geri kazanacağız”

Manifestoları içinde ilk sırada bulunan “TÜRSAB’ın itibarını geri kazanacağız” maddesine değinen Günaydın, “Önceliğimiz itibarımızı geri kazanmak ve yükseltmek olacak. TÜRSAB'ın itibarı kurum, sektör ve meslek için önemli bir gerekliliktir. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm devlet kurumlarımız ve paydaşlarımızla kucaklaşacağız. Yapacağımız faaliyetlerle kamuoyu nezdinde de TÜRSAB’ın varlığını hissettirmek ve itibarını yükseltmek önceliğimiz olacak” dedi.

“Sözde değil özde mücadele”

Davut Günaydın, bir araya geldiği meslektaşlarına TÜRSAB’ın yönetimine oturdukları zaman yapacakları çalışmaları anlattı: “Kaçak organizasyonlarla sözde değil özde mücadele edeceğiz. Kamu kurumlarının, özellikle de belediyelerin, derneklerin, STK’ların, sözde sosyal aktivite adı altında yapmış olduğu tüm gezi faaliyetleri için mutlak surette seyahat acentası kullanılması sağlanacak, buna uymayanlar için hem düzenleyenlere ve hem de katılanlara yönelik her türlü cezai ve hukuki yaptırımların uygulanması için gerekli çalışmaları yapacağız.

“Sektörü kurumsallaştıracağız”

Havayolu biletleme konusunu mevzuatla çözeceğiz. Havayolu biletleme hizmet bedellerinin yükseltilmesi ve bundan sonra da her yıl enflasyon oranında güncellenmesi, internet dahil tüm satış kanallarında eşitliğin sağlanmasını istiyoruz. Acentaları sistemin içinde tutacak yasal mevzuatların yürürlüğe girmesini sağlayıp, daha kurumsal bir yapıya kavuşturacağız.



Nadir dillerdeki rehber sayıları artacak

Başta Türkçe rehberlik sorununu çözeceğiz. Nadir dillerdeki rehber sayılarını artırmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Kaçak tur faaliyetlerinde bulunan rehberlerin tespitini yapıp, bu ve benzeri faaliyetlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri alacağız. Ayrıca rehberler birliği ve odalarıyla yakın işbirliği içinde olacağız.



“Hac ve Umre, acentaların münhasır hizmetidir”

Hac ve Umre’de yaşanan sıkıntıların günün şartlarına göre ele alınıp, acentalarımız lehine güncellenmesi için gerekli çalışma ve lobi faaliyetlerini hassasiyetle gerçekleştireceğiz. Özellikle de Hac kayıt sisteminin daha adil ve uygulanır olabilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapacağız.



“Kültür turlarının teşvik edilmesini sağlayacağız”

Serbest rekabetin adil şartlarda yapılmasını sağlayacağız. Turizmin 12 aya yayılması için düşük sezonlarda müşteri getirilmesini ve kültür turlarının daha aktif yapılmasını teşvik edeceğiz. Incoming acentalarımızın faaliyetlerinin ihracat sayılmasını ve müze bileti fiyatlarının en az 1 yıl önceden acentalara bildirilmesini sağlayacağız.



“Turizmi çeşitlendirmek ve acentaları güçlendirmek için iş birliği yapacağız”

Acentalarımızın yurt dışına düzenleyeceği turlara katılacak vatandaşlarımızın vizelerinin daha rahat alınabilmesi ve acentalarımıza ek gelir kaynağı olabilmesi için TÜRSAB bünyesinde yetkili vize ofisleri kuracağız. Rehberlik ve ulaşım çözümlerimizin dışında iç turizmi de çeşitlendirmek ve acentalarımız güçlendirmek için ilgili bakanlıklar ve bölge otoriteleri (valilik, Kosgeb, kalkınma ajansları vb.) ile işbirliği yapacağız.



“Sektörün sürdürülebilirliği tehdit altında”

Meslek etik ve ilkelerinin uygulanmadığı, mesleğin vakar ve haysiyetinin gözetilmediği bir ortamda sektörün sürdürülebilirliği tehdit altındadır. Dolayısıyla, sektörel disiplini sağlayacağız, işini doğru ve yanlış yapanı ayırt edeceğiz, rekabet ortamının daha uygun hale gelmesini sağlayıp herkese eşit yaklaşacağız.”



“Sorunlara çözüm bulmak için tartışalım”

Günaydın, meslektaşlarını secim sürecinde sakin ve sağduyulu olmaları konusunda da uyardı. Davut Günaydın: “Bazı platformlarda ve sosyal medyada gerçekleri yansıtmayan ve hatta sektörümüzle ilgisi olmayan kişiler tarafından yazılan yazılara itibar edilmemesini istiyoruz. Biz polemiğe girmedik hiç bir zaman da girmeyeceğiz. Seçim bittikten sonra da aynı şekilde duruşumuzu devam ettireceğiz. Tüm meslektaşlarımızda seçim heyecanını görüyoruz. Biz hizmet için aday olduk. Başkan olduğumda herkesin başkanı olacağım ve herkesin sorunlarına eşit mesafede yaklaşacağım. Unutulmasın ki polemik ve tartışmalar TÜRSAB’a zarar verir. Tabi ki tartışacağız, ama buyursunlar sorunlara çözüm bulmak için tartışalım” şeklinde konuştu.



Eşit ve şeffaf yönetim

Davut Günaydın, TÜRSAB çatısı altında her konuda eşit ve şeffaf olacaklarını söyledi. Günaydın sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yönetimde olduğum zaman içinde ve şuan dahil olmak üzere beni arayıp da ulaşamayan bir meslektaşım olmamıştır. Telefon numaram tüm meslektaşlarımda mevcut ve her arayanı da cevaplayıp sorununun çözümü için elimden geleni yapmışımdır. Bundan sonra da böyle devam edecektir.”