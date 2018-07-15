Darbe şehitleri duarlarla anıldı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen kapsamlı anma etkinlikleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Alanya'da da gerçekleştiriliyor. Alanya Kaymakamlığı öncülüğünde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile planlanan '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası' etkinlikleri, Alanya Garnizon Şehitliği ziyaretiyle başladı. Programa Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı ve İlçe Müftüsü Mustafa Topal katıldı. Protokol üyelerinin şehit mezarlarına gül bırakmasının ardından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Alanya'da anma etkinlikleri saat 19.00’da İskele Şelale önünde toplanılarak, 19.30’da Atatürk Anıtı’ndan başlayarak yapılacak 'Milli Birlik Yürüyüşü' ile devam edecek. Saat 20.00’de ise Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitlik etkinliklerle darbe şehitleri anılacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 12:36