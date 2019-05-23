Damlataş’ta park çilesi

OTOPARK krizinin yaşandığı caddede Alanya Arkeoloji Müzesi yanında bulunan park alanının yalnızca bir araç kiralama firmasına hizmet verdiği ve otoparkta bu firmanın seksen adet aracının bulunduğu iddia ediliyor. Çevre halkı ve esnaf bu yüzden araçlarını park edecek yer bulamamaktan şikayetçi. Cadde üzerinde faaliyet gösteren diğer araç kiralama firmaları ise kendilerine Alanya Belediyesi tarafından tahsis edilen otopark alanlarının işletmelerinden uzakta olmasını gerekçe göstererek, var olan otoparkı işgal etmeye devam ediyor. Halk ve esnafın bir diğer sıkıntısı ise cadde üzerinde parkomat sisteminin bulunmaması. Parkomat uygulaması olmaması nedeniyle cadde üzerine park eden araçlar hiçbir müdahale ile karşılaşmadan uzun süre burada kalıyor. Kaldırımdan karşıya geçecek aralık bulamayan vatandaş ve dükkanlarının önü saatlerce kapanan esnaf, yetkililerden otopark sorunlarına acilen çözüm bulunmasını bekliyor.