‘Cumhuriyet’ için ter döktüler

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, Alanya Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gençlik Merkezi Satranç Kulübü üyelerinin de katıldığı turnuvada katılımcılar kıyasıya yarıştı. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.
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