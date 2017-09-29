Cuma Pazarı'nda serinleyin

Erkan UYSAL

CUMA Pazarı'nda satışa sunulan nar suyu, vatandaşlar ve turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Müşterilere nar ve portakal suyu satan pazarcı esnafı Hayrullah Namal, isteyen olursa karışık meyve suları satışı da yaptıklarını söyledi. Namal, "Nar sezonu başlayalı yoğun ilgi görüyoruz. Portakal suyuna da ilgi var. Bu sene Rusların az gelmesiyle İranlılar ve Kırgızlar daha çok geliyor. Dünyanın her tarafından turist geliyor. Bu turistlerin hepsinin de nar suyuna çok büyük ilgisi var. Fiyatlarımız da uygun. Küçük bardak 2 TL, büyük bardak 3 TL. İsteyen olursa karışık meyve suları da veriyoruz. Meyve sularını şişelere de hazırlayabiliyoruz. Müşterilerin gözünün önünde hemen şişelere doldurup veriyoruz. Yerli halkın da talebi fazla. İnsanlar evde uğraşmaktansa buraya gelip alıyor ve kahvaltıda ya da akşam evde içiyor. Yarım litrelik şişedeki meyve suyu 5 TL. 1,5 litrelik şişedeki meyve suyunu da 10 TL'ye satıyoruz. Çoğu insan fiyat bile sormuyor. Şu anda satışlardan memnunuz. Her geçen dönem insanlarımız daha çok bilinçleniyor. İnsanlar taze ve organik ürünleri tercih ediyor" dedi.