‘Çözüm içinizde’

Mazlume GÖKTAŞ

ALANYA Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. Eylül ayının konuğu eğitmen Ece Üvey dün vatandaşlara ve belediye personeline ‘Duygusal Zeka’yı anlattı.

Duygusal zekanın tanımını yaparak seminerine başlayan Ece Üvey, “Duygusal zekayı duygularla akıllı olmak şeklinde tanımlayabiliriz. Günlük hayatta kurulan ilişkilerin, verimli çalışmanın, yaşam kalitesinin ve genel anlamıyla hayatın her alanında başarı için sahip olunması gereken temel becerilerin başında gelir. Duygusal zeki olmanın ilk adımı kendini tanımak, duygularını anlamak ve kendini yönetmektir. İkinci adımı ise iletişim içinde olduğumuz kişileri anlama çabasını ortaya koymak ve ilişkileri yönetmektir. Özetle daha huzurlu, mutlu ve başarılı bir hayat için çözüm insanın kendisindedir" dedi. Hayata egemen olan duyguların değişmesini sağlayan 5 duyu organımızın etkileri üzerinde duran Üvey, duyguları yönetmenin insanın kendi elinde olduğunu söyledi. Duygularımızı kontrol ederek, denetleyerek istediğimiz ya da istemediğimiz eylemleri yapabileceğimizi hatırlatan Ece Üvey, kişinin huzurunun yine kişinin kendisine bağlı olduğunun altını çizdi.

GELECEK SEMİNER EKİMDE

Seminerin sonunda Ece Üvey’e ve katılımcılara teşekkür eden Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Gani Şahin, gelecek seminerin 16 Ekim’de olduğunu açıkladı. Ekim seminerinde eğitmen Tülay Üstündağ "Yaratıcılık ve Yaratıcılığı Geliştirme" semineriyle katılımcılarla buluşacak.