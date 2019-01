Çorbacı'dan dikkat çeken açıklamalar

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, “Biz CHP olarak Alanya’nın ormanlarında mermer veya taş ocağı istemiyoruz. Daha önce açılan ocakların bıraktığı tahribatı hepimiz gördük. Oba Mahallesi’ndeki Değirmendere Köyü’nde resmen orman katliamı yapılıyor” dedi. Değirmendere’de sadece ağaçların değil, fidanların dahi kesildiğini gördüklerini söyleyen Çorbacı, “Bölge halkı feryat ediyor ama hiçbir yetkiliden ses çıkmıyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Gençleştirme adı altında genç ağaçların kesildiği bu alanla ilgili karanlık birilerinin çıkarı var mı, yok mu? Resmi ağızlardan bu soruya cevap gelene dek her hafta tekrar tekrar soracağız” dedi.

‘İŞLERİ GÜÇLERİ CHP İLE UĞRAŞMAK’

Ak Parti iktidarının ülke sorunlarıyla yeteri kadar ilgilenmediğini savunan Çorbacı, “17 yıldır devleti yönetenlerin tek gündemi televizyona çıkıp ‘Bay Kemal’ diye bağırmak. Başka işleri güçleri yok. Emeklilerin, işsizlerin, çocuğuna harçlık gönderemeyen velilerin sıkıntılarını onların dilinden asla duyamazsınız. Çarşı pazar yanıyor, ülkedeki her haneyi elektrik faturaları çarpıyor ama onların dilinden ‘Bay Kemal’den başka bir söz çıkmıyor. Ey Ak Parti yöneticileri. Vallahi, billahi ülkeyi siz yönetiyorsunuz, hem de 17 yıldır tek başınıza yönetiyorsunuz. Eğer hala umursamayıp, bu milletin sabrını deniyorsanız, insanların aklıyla alay ediyorsanız, 31 Mart’ı bekleyin, çünkü bu halk sizlere öyle bir ‘bay bay’ diyecek ki şaşıracaksınız” diye konuştu.

‘CHP OLARAK HER GÜN SAHALARDAYIZ’

CHP yönetimi olarak her gün sahaya inip halkın dertlerini ve Alanya Belediyesi’nden beklentilerini dinlediklerini belirten Çorbacı, “İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez’le her gün sahalardayız, vatandaşı dinliyoruz, halkın asli sıkıntılarını, belediyeden beklentilerini ve isteklerini not ediyoruz. Şimdi sizlere yeni misafirlerimizi takdim ediyorum. Bu bay patlıcan. 14 lira. Bu bay domates, 6 lira. Bu bay soğan, 5 lira. Bu bay patates, 5 lira. Bu bay biber, 15 lira. Bay fasulye, bay marul, bay pırasa, bay ıspanağı da davet ettik ama cüzdanımız ancak bunları ağırlamaya yetti. Halkı en temel gıdalara uzaktan bakar hale getirenlerin vicdanı daha nelere yetecek, merak ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 19:10