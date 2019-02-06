Çorbacı'dan Demaş kararına tepki: 'Ranta kurban etmeyelim!'

ALANYA Belediyesi’nin dün gerçekleşen Şubat ayı Meclis Toplantısı’na DEMAŞ damga vurmuştu. Konuya ilişkin CHP’li meclis üyeleri DEMAŞ’ın kamuya açık olarak kullanılacak sosyal ve kültürel alanlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine yönelik gerekçe ile ret oyu kullanırken, Ak Parti ve MHP’nin oy birliğiyle DEMAŞ’ın ‘Turizm+Ticaret Alanı’ olarak planlanmasına karar verildi. CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı da DEMAŞ’ı konu alan bir açıklama gerçekleştirdi. Konuya ilişkin Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına özel olarak konuşan Çorbacı alınan kararı eleştirirken halkı DEMAŞ’a sahip çıkmaya davet etti.

‘HALKIN MALINI RANT İÇİN DEĞİL HALK İÇİN KULLANALIM’

DEMAŞ’ın ticari ranta kurban edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Çorbacı “Dün yapılan Alanya Belediye Meclis oturumunda kale arkasında yer alan, kamuoyunda DEMAŞ arazisi olarak bilinen, mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazların belediye, eğlence, sosyal, kültürel ve sportif alan olarak imarlı taşınmazların fonksiyonu değiştirilerek turizm ve ticaret alanı olarak planlanmasına ilişkin plan değişikliği teklifi grubumuzun ret oylarına karşılık, AKP ve MHP oylarıyla maalesef kabul edilmiştir. Süreç henüz tamamlanmış değildir. Bundan sonraki aşamada büyükşehir belediye meclisi plan değişikliğine ilişkin son kararı verecektir. Yapılana yanlışa büyükşehir belediyesinin düşmeyeceğini ve Alanya Belediyesi’nden gelen bu talebi reddedeceğini umuyorum. Büyükşehir belediyesinin de aynı yanlışta ısrar etmesi durumunda yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır. Alanya’nın yaklaşık 312.000 kişilik nüfusuyla 23 ilden daha büyük olduğunu, iki tane üniversitemizin olduğunu, 50.000 öğrenci nüfusunun hedeflendiğini yıllardır söylüyor ve il olmamız gerektiği konusunda ısrar ediyoruz. Oysa il olmanın tek kriterinin nüfus olmadığını, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmışlığın da en az nüfus kadar il olma konusunda önemli olduğunu zaman zaman zaman unutuyoruz. Alanya’nın ekonomik açıdan ülkenin en kalkınmış ilçelerinden birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirken, sosyal ve kültürel açıdan aynı şeyi maalesef söyleyemiyoruz. 312 bin kişilik şehrimizde 312 kişilik kültür merkezimizle, olmayan ya da kullanamadığımız kongre salonlarımızla, teknolojik ve fiziksel açıdan yetersiz sinema salonlarımızla, resim ve sergi salonlarımızla idare etmeye çalışıyoruz. Halkımızın, Alanya gençliğinin ve üniversitelerimizde eğitim gören öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, onları maalesef kahve köşelerinde nargile içmeye mecbur bırakıyoruz. Alanya’nın eksikliği nedir arkadaşlar? Alanya’nın yeni dükkanlara ve otellere ihtiyacı var mı? Alanya’mızda dükkan mı eksik, yoksa otel mi eksik? Yoksa ailelerin birlikte günlerini geçirebileceği, aile olma mefhumunun tadına varabileceği, sosyal, kültürel alanlar ya da açık yeşil alanlar mı eksik? Bugün elimizde doğrudan kullanabileceğimiz kent merkezinde iki tane alanımız var. Bunlardan birisi Cuma pazarı ve düğün salonunun bulunduğu bölge, diğeri de DEMAŞ arazisi. Tüm Alanya halkına, basınına ve sivil toplum örgütlerine buradan açık çağrı yapıyorum: Halihazırda eğlence, sosyal, kültür ve spor alanı olarak planlı DEMAŞ arazisinin ticaret alanı ve turizm alanı olarak planlanmasının imar mevzuatına aykırılığının yanı sıra ben yaptım olduğu mantığı içerisinde referandum yapılmak suretiyle halka danışılmadan, sivil toplumun görüşleri alınmadan tamamıyla ranta yönelik olarak kullanılmasına hep birlikte karşı çıkalım, gelin DEMAŞ arazisini ranta kurban etmeyelim. Halkın malını rant için değil, halk için, halk yararına kullanalım” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 21:47