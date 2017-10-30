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CNN Türk’ün ekran yüzü Törün Alanya'da

CNN Türk haber spikeri Burak Törün, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) öğrencilerle buluştu

CNN Türk’ün ekran yüzü Törün Alanya'da

CNN Türk haber spikeri Burak Törün, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) öğrencilerle buluştu

30 Ekim 2017 Pazartesi 11:48
CNN Türk’ün ekran yüzü Törün Alanya'da
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi, CNN Türk’ün ünlü ismi haber spikeri Burak Törün’ü ağırladı. ALKÜ Öğrenci Konseyi tarafından organize edilen etkinlik İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Çok sayıda öğrencinin tıka basa doldurduğu salonda Törün, “Zihinsel İmaj Yönetimi ve Özgüven” konusunu öğrencilerle paylaştı. 2 saat süren etkinliğin sonunda öğrencilere katılım sertifikası verildi. 


‘İŞ GÖRÜŞMELERİNDE DIŞ GÖRÜŞÜNÜZE DİKKAT EDİN’
Öğrencilere birçok konuda bilgiler veren Törün, özelliklede iş görüşmelerinde dış görünüş ve ses tonunun önemli olduğunu vurguladı. Törün, “İş görüşmelerine giderken mutlaka dış görünüşünüze dikkat edin ve kendinize özen gösterin. Ayrıca bir iş görüşmesinde etkili ve düzgün bir ses tonuyla yaptığınız konuşmalar karşınızdaki kişiyi etkileyebilir. Bunu bir deneyin ve görün, faydasını göreceksiniz. Her şey bilgili ve donanımlı olmakla ilgili değil” diye konuştu. 
İLETİŞİMİN TEMELİ KENDİNİ SEVMEKTEN GEÇİYOR’
İletişimin temelinin insanın kendisini sevmekten geçtiğine değinen Törün, “İletişim içten dışa doğru olandır. Kişi önce kendisiyle iletişim kurmalıdır. Eğer bir insan kendisiyle iletişim kurmuyorsa dışarıya dönük iletişim kuramaz ve dünyaya açılamaz” dedi. Beden dili konusu hakkında da öğrencilere bilgiler veren Törün, her duygunun bir beden dili olduğunu ve insanın fiziksel duruşunun insanın kedisini yansıttığını kaydetti. Törün, daha sonra öğrencilerle nefes yönetimi konusunda bir takım egzersizler yaptırdı. 


ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Programın daha sonraki bölümlerinde özgüven konusu hakkında öğrencileri bilgilendiren Törün, “Karar almada zorlanma, başkalarına ihtiyaç duyma, risk alamama, ilişkilerde sınır koyamama, kullanılma, hayır diyememe, sosyal ortamdan kaçınma, konuşma yapmaktan çekinme, fikrini söyleyememe, utanç, suçluluk, sevilmeme hissi, eleştirilere karşı hassaslık, içe kapanma, asosyallik, karamsarlık, yetersizlik, başarısızlık, değersizlik hissi, fiziksel görünüşünü beğenmeme ve olumlu yönlerini görmezden gelme gibi belirtilerden birisi varsa özgüven eksiliği yaşıyorsunuz” dedi. Programın sonunda ALKÜ Öğretim Görevlisi Bilgin Karademir tarafından Burak Törün’e ALKÜ çinisi takdim edildi.

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Son Güncelleme: 30.10.2017 12:03
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IletişimKonuşmaöğrenciAlanyaAlanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiCNN Türk Haber SpikeriBurak Torun
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