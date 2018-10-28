CNN Türk'e Alanyalı spor yorumcusu

ALANYA'NIN eski FIFA kokartlı hakemi ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, haber kanalı

CNN Türk'te spor yorumcusu oldu.

Müftüoğlu'nun da dahil olduğu, futbolun usta isimleri gazeteciler Fuat Akdağ, Tayfun Bayındır ve Serdar Ali Çelikler’in hazırlayıp sundukları 'Pazar Akşamı Futbol' adlı program, pazar geceleri 23.00’ten itibaren CNN Türk’te ekranlara geliyor.

Müftüoğlu'nun spor yorumculuğu yapacağı, pazar gecesi haber kanalları içerisinde en çok izlenen program olan 'Pazar Akşamı Futbol'un yayınlandığı haber kanalı CNN Türk'ün sahibi TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı Yıldırım Demirören. Bu akşam saat 23.00'ten itibaren CNN Türk ekranlarında 'Pazar Akşamı Futbol' ile spor yorumculuğuna başlayacak olan Müftüoğlu'na, Alanya'dan tebrik yağdı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2018, 17:39