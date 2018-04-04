Çıplaklı ve Cikcilli'ye iki yeni park

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Başkan Yücel’in “Parksız mahalle kalmayacak” sözü kapsamında tüm mahallelere yeni parklar kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yücel, bu kapsamda Çıplaklı ve Cikcilli Mahallesi'nde yapımı devam eden parklarda incelemelerde bulundu. Çıplaklı Mahallesi’nde 256 adada bulunan 8 bin 945 m2’lik yeşil alan içerisinde büfe, tuvalet, çocuk oyun grupları, engelsiz oyun grupları, salıncak, tahterevalli, dış mekan spor aletleri, tırmanma aletleri, basketbol sahası, masa tenisleri, barbekülü piknik alanları ve pergoleli oturma alanları olan parkın yapılmakta olan son çalışmaları yerinde incelendi. Cikcilli Mahallesi’nde 409 ada güneyinde bulunan 1.600 m2’lik, içerisinde oturma alanları, gemi temalı oyun grubu, teleferik oyun grubu, ipli dönen oyun grubu, ipli tırmanma oyun grubu, tahterevalli, zıp zıp, salıncak, 0-3 yaş arası kompozit temalı oyun grubu, doğal kaydırak, 3’lü potalı basketbol sahası, masa tenisi, tuvalet ve çeşme yer alacak olan gemi temalı parkın devam eden inşaat çalışmaları da incelendi. Başkan Yücel, "Yapımları tamamlanmak üzere olan iki parkımızda incelemelerde bulunduk. Cikcilli ve Çıplaklı Mahallesi'ne modern ve estetik bir çehre kazandıracak parklar bölgedeki çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.