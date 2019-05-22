Çıplaklı'da mahalle halkının baz istasyonu isyanı!

Haber: Dilay Sarkiler

MAHALLE sakinleri adına konuşan Hasan Topal, "Daha önce diğer binalara kurmak istediler ama bina sahipleri maddi olarak ihtiyaçları olmasına rağmen komşuları rıza göstermediği için kabul etmedi. Ancak bu apartman sahibi ihtiyacı da olmamasına rağmen hiçbir komşusuna danışmadan baz istasyonunu binasına kurdurdu. Çevre binalarda birçok hasta insan var, herkes radyasyon yayacağı için bu durumdan şikayetçi. Kendisi burada oturmadığı için gönül rahatlığıyla izin verdi ancak biz bu istasyonun hemen kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Bina sahibi Mevlüt Hıdır'ın kendilerine danışmadığını iddia eden mahalleli, "Biz bu kadar yakınımızda radyasyon yayan bu baz istasyonunu istemiyoruz. Hastamız var, küçük çocuklarımız var, herkes tedirgin. Bitkilerin bile radyasyondan etkilendiğini bile bile yerleşim alanına baz istasyonu kurulamaz" dediler. Baz istasyonunun kurulduğu apartman önünde toplanan mahalle sakinleri, "Baz istasyonu istemiyoruz" sloganları atarak protesto etti. Mahallelinin haber verdiği jandarma ekipleri, apartman önüne gelerek vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı. Jandarmanın gelmesiyle olay yerine gelen mülk sahibi Mevlüt Hıdır, komşularının şikayetlerini dinledi. Hıdır'ın "Baz istasyonunu kaldırtacağım, söz veriyorum" sözleri üzerine protesto sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 15:57