Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 22 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman...

Çimtur Tatil Köyü sakinlerinden inanılmaz iddialar

Alanya'da önce Dim TV, ardından Yeni Alanya, son olarak Fox TV'nin izlenme rekorları kıran İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında gündeme gelen, Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'ndeki Çimtur Tatil Köyü sakinlerinden inanılmaz iddialar

Çimtur Tatil Köyü sakinlerinden inanılmaz iddialar

Alanya'da önce Dim TV, ardından Yeni Alanya, son olarak Fox TV'nin izlenme rekorları kıran İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında gündeme gelen, Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'ndeki Çimtur Tatil Köyü sakinlerinden inanılmaz iddialar

21 Mart 2018 Çarşamba 19:51
Çimtur Tatil Köyü sakinlerinden inanılmaz iddialar
banner404

ÇİMTUR'UN zorla ve evrakta sahtecilik yapılarak ellerinden alınmak istendiğini iddia eden, bu konuda Alanya Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Tekin'in de aralarında olduğu bir grubu itham eden Çimtur sakinleri, haklarını yasal yollardan arayacaklarını ifade ettiler. İşte yüzlerce Çimtur sakininin son iddiaları: Bir varmış, bir yok edilemeyecekmiş. Alanya'da dünyanın yaşanabilir ilk yüz yeri sıralamasında 19. olan Karaburun Koyu diye bir yerde, Çimtur tatil sitesi varmış. 2015 yılı sonunda sitenin yöneticiliğini de yapan Çimse İş Sendikası, Alanya Belediyesi'ne haksız ecrimisil için açıp kazandığı davadan feragat ederek, biz maliklerin geçen yıl kamuya terk yeşil alan olduğunu  öğrendiğimiz yeri, apar topar belediyeye terk etmiş. Belediye o araziyi, sitedeki maliklerin can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde, içi hafriyatla dolu, kademesiz, devasa bir istinat duvarı yaparak siteden ayırmış. Hukuka tamamen aykırı olarak betonlaştırıp otopark yapmış ve ihaleye açmış. İhaleyi kim almış dersiniz? Çimse İş Sendikası. Hemen sonrasında sendika Çimtur'da tapusunda olan devremülk hisselerini hiçbir bedel almadan, otelin müteahhidi Hakan İ'nin çaycısı ve şoförü olarak sigortalı çalışanı Mustafa D.'nin üstüne kurulan bir şirkete devretmiş. Olayın masum ama kullanılan kahramanı Mustafa D., devraldığı hisselerin riskli olup olmadığını merak ederek 13 Aralık 2016'da, Alanya Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Tekin'e ait Geçit Proje'den risk analizi istemiş. Bu analizin isteneceği kendisine çok daha önceden malum olan Geçit Proje, risk raporunu hazırlayarak 5 Aralık 2016'da bakanlığa rapor etmiş. Kimse bu dosyayı görmemiş, duymamış, bilmemiş ve riskli yapı şerhi onaylanıvermiş. Dört parsellik sitenin son yapılan ve dubleks evlerin bulunduğu parseldeki 9 bloktan 7'si riskli olmuş. Kamuya terk yeşil alana yapılan otoparkı, böl-parçala-yok et mantığı ile yapılan yolu, her an yıkılma tehlikesi olan utanç duvarını, 'biz yaptık oldu' diye düşünenler pek mesutmuş? Bu masal burada bitmiş mi? Elbette hayır. Bitmemiş, bitmeyecek. Adalet yerini bulup, rant için binlerce masum insanın hakkını gasp edenler kanun önünde hesap vermeden bitmeyecek.
Çimtur masal olmayacak, direniş ve adaletin sembolü bir efsane olacak."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Dim TvYENİ AlanyaFox Tvİsmail Küçükkaya Ile Çalar SaatAlanyaTatil Köyü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya'nın en iyileri Alanya'da yarışacak
Dünya'nın en iyileri Alanya'da yarışacak
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Bil'de duygu sağanağı
Bil'de duygu sağanağı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim