Çimtur Tatil Köyü sakinlerinden inanılmaz iddialar

ÇİMTUR'UN zorla ve evrakta sahtecilik yapılarak ellerinden alınmak istendiğini iddia eden, bu konuda Alanya Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Tekin'in de aralarında olduğu bir grubu itham eden Çimtur sakinleri, haklarını yasal yollardan arayacaklarını ifade ettiler. İşte yüzlerce Çimtur sakininin son iddiaları: Bir varmış, bir yok edilemeyecekmiş. Alanya'da dünyanın yaşanabilir ilk yüz yeri sıralamasında 19. olan Karaburun Koyu diye bir yerde, Çimtur tatil sitesi varmış. 2015 yılı sonunda sitenin yöneticiliğini de yapan Çimse İş Sendikası, Alanya Belediyesi'ne haksız ecrimisil için açıp kazandığı davadan feragat ederek, biz maliklerin geçen yıl kamuya terk yeşil alan olduğunu öğrendiğimiz yeri, apar topar belediyeye terk etmiş. Belediye o araziyi, sitedeki maliklerin can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde, içi hafriyatla dolu, kademesiz, devasa bir istinat duvarı yaparak siteden ayırmış. Hukuka tamamen aykırı olarak betonlaştırıp otopark yapmış ve ihaleye açmış. İhaleyi kim almış dersiniz? Çimse İş Sendikası. Hemen sonrasında sendika Çimtur'da tapusunda olan devremülk hisselerini hiçbir bedel almadan, otelin müteahhidi Hakan İ'nin çaycısı ve şoförü olarak sigortalı çalışanı Mustafa D.'nin üstüne kurulan bir şirkete devretmiş. Olayın masum ama kullanılan kahramanı Mustafa D., devraldığı hisselerin riskli olup olmadığını merak ederek 13 Aralık 2016'da, Alanya Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Tekin'e ait Geçit Proje'den risk analizi istemiş. Bu analizin isteneceği kendisine çok daha önceden malum olan Geçit Proje, risk raporunu hazırlayarak 5 Aralık 2016'da bakanlığa rapor etmiş. Kimse bu dosyayı görmemiş, duymamış, bilmemiş ve riskli yapı şerhi onaylanıvermiş. Dört parsellik sitenin son yapılan ve dubleks evlerin bulunduğu parseldeki 9 bloktan 7'si riskli olmuş. Kamuya terk yeşil alana yapılan otoparkı, böl-parçala-yok et mantığı ile yapılan yolu, her an yıkılma tehlikesi olan utanç duvarını, 'biz yaptık oldu' diye düşünenler pek mesutmuş? Bu masal burada bitmiş mi? Elbette hayır. Bitmemiş, bitmeyecek. Adalet yerini bulup, rant için binlerce masum insanın hakkını gasp edenler kanun önünde hesap vermeden bitmeyecek.

Çimtur masal olmayacak, direniş ve adaletin sembolü bir efsane olacak."