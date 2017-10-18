Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106926
ALTIN
151.362
DOLAR
3.6718
STERLİN
4.8501
EURO
4.3287
Yurtdışından telefon getirenler dikkat!
Yurtdışından telefon getirenler dikkat!
'Mükemmel vücut takıntısı artıyor'
'Mükemmel vücut takıntısı artıyor'
Ton balığı yiyerek zayıflamak mümkün mü?
5 günde 3 kilo verin!...
banner468

Cimrin'den park uyarısı

Alanya Belediye Meclisi'nin AKP'li Üyesi Şükrü Cimrin, 25 Metrelik Yol'daki park sorununa dikkati çekti

Cimrin'den park uyarısı

Alanya Belediye Meclisi'nin AKP'li Üyesi Şükrü Cimrin, 25 Metrelik Yol'daki park sorununa dikkati çekti

18 Ekim 2017 Çarşamba 23:31
Cimrin'den park uyarısı
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Tanıtım Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı ve Alanya Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Şükrü Cimrin, 25 Metrelik Yol'da yaşanan trafik ve park sorununa dikkati çekti. Yol üzerinde "Bisiklet ve motosiklet park edemez" levhasının hemen altında park çizgilerinin motosikletlere göre çizildiğini belirten Cimrin, "25 Metrelik Yol üzeri Hatemoglu Mağazası önündeki park yeri motosiklet parkı şeklinde çizilmiş ancak levhada 'Bisiklet ve motosiklet park edemez' yazıyor. Eğer levhada yazan geçerliyse, sarı çizgi içinde kalan dikey çizgilerin karışıklığın önlenmesi için temizlenmesi gerekir. Gereğini rica ederim" dedi. 25 Metrelik Yol'dan sorumlu olan AKP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li Cimrin'e nasıl yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediye MeclisiŞükrü Cimrin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dim Web PUSH
Dim Web PUSH
Alanya MHP'ye ziyaretçi akını
Alanya MHP'ye ziyaretçi akını
Kardeş şehir heyeti 'sağlık' için geldi
Kardeş şehir heyeti 'sağlık' için geldi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim