Cimrin'den park uyarısı

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Tanıtım Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı ve Alanya Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Şükrü Cimrin, 25 Metrelik Yol'da yaşanan trafik ve park sorununa dikkati çekti. Yol üzerinde "Bisiklet ve motosiklet park edemez" levhasının hemen altında park çizgilerinin motosikletlere göre çizildiğini belirten Cimrin, "25 Metrelik Yol üzeri Hatemoglu Mağazası önündeki park yeri motosiklet parkı şeklinde çizilmiş ancak levhada 'Bisiklet ve motosiklet park edemez' yazıyor. Eğer levhada yazan geçerliyse, sarı çizgi içinde kalan dikey çizgilerin karışıklığın önlenmesi için temizlenmesi gerekir. Gereğini rica ederim" dedi. 25 Metrelik Yol'dan sorumlu olan AKP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li Cimrin'e nasıl yanıt vereceği ise merak konusu oldu.
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