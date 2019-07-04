'Çileye Adem Başkan son verdi'

Alanya merkezde olduğu gibi kırsalda da çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, Dim Vadisi’ndeki Uğurlu Mahallesi’nin muhtarı Ahmet Sarı’dan asfalt çalışmalarıyla ilgili teşekkür geldi

'Çileye Adem Başkan son verdi'
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MUHTAR Sarı, “Uğurlu Mahallesi’nde çileye büyük Alanya’nın büyük başkanı Sayın Adem Murat Yücel son verdi. Seni çok seviyoruz başkanım” dedi. Uğurlu Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı, mahallesinde yaşanan toz toprak çilesine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in son verdiğini söyledi. Sosyal medya hesabında Başkan Yücel’e teşekkür eden Muhtar Sarı, “Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut başta olmak üzere emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum. Büyüksün başkanım, seni seviyoruz” dedi.

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