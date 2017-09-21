Cikcilli'nin imdadına Mehmet Şahin yetişti

Haber: Alper KUTAY

ESNAFIN yardım çağrısını karşılıksız bırakmayan ve çalışmaların devam ettiği noktaya giderek incelemelerde bulunan Başkan Şahin, “Bu bölgede ticaret yapan esnaf çok zor durumda kalmış. Yerinde incelemelerde bulunduk. Esnafların görüşlerini aldık. Bazı önerilerimiz olacak. Bu önerileri Karayolları Bölge Müdürümüzle bizzat görüşüp ileteceğim” diyerek konunun takipçisi olduğunu dile getirdi. Şahin özetle Karayollarının getirdiği hizmetin Alanya adına önemini bildiklerini ama bu çalışmaları yaparken mağduriyetlerin de en aza indirilmesi yönünde girişimlerde bulunulması gerektiğinin altını çizdi. Alanya'da yapımı devam eden yeni çevreyolu inşaatı, yol güzergahında bulunan ev ve işyeri sahiplerini mağdur etmeye devam ediyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında en büyük zararı ise Cikcilli Mahallesi Hacıbaba mezarlığı yolu ile AHEP Üniversitesi yol ayrımında yolun bağlantı noktasında ev ve işyerleri bulunan vatandaşlar görüyor. Yapılan yol çalışmaları sebebiyle işerin neredeyse sıfıra düştüğünü belirten mahalle esnafının imdadına ise Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'i yetişti. Esnafın yardım çığlığını karşılıksız bırakmayan Başkan Şahin, çalışmaların devam ettiği noktaya giderek zor durumdaki esnafı dinledi. Yolun tamamen kapatılmasının bölgedeki trafiğin tamamına olumsuz etkileri olduğunu belirten ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Sadece yolun kapandığı noktada değil diğer bağlantı yollarında da yol çalışmaları nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. Tabi ki bu yollar Alanya’mızın geleceği için inşa ediliyor. Biz de bu yolların yapımını destekliyoruz ancak esnafımızın bu çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için de elimizden gelen gayreti göstermeliyiz” dedi. Şahin, esnaf ve vatandaşların yanı sıra bölgede yerleşik olarak yaşan çok sayıda yabancının da bu çalışmalardan olumsuz etkilendiğini belirterek, “Karayolları Bölge Müdürümüzle konuyu görüşeceğim. Yolun tamamen kapatılması yerine bir geçiş verilmesi konusunda çalışma yapılmasını talep edeceğim” dedi.