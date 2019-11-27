Cikcilli Mezarlığı’nda asfalt çalışması
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’nın Cikcilli Mezarlığı yolunu asfaltladı.
Alanya 27.11.2019, 11:49
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın merkez mahallelerine hizmet eden Cikcilli Mezarlığı’ndaki alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mezarlıkta alt yapı yetersizliği nedeniyle yaşanan su sorunu ASAT tarafından yapılan çalışmayla ortadan kaldırılmıştı. Büyükşehir kırsal alan ekipleri de mezarlık yolunda çalışma yaptı. Mezarlık içindeki toprak yol Alanya Kırsal hizmetler tarafından kısa sürede asfaltlandı. Önce yolun alt yapısını hazırlayan ekipler, daha sonra yolun asfaltını dökerek hizmete açtı. Böylece Cikcilli Mezarlığı’ndaki bir alt yapı sorunu daha ortadan kaldırılmış oldu.
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