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Çiçek dikimini öğrendiler

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından koordine edilen “Eko Okul” programlarında Yeşil Bayraklı Eko Okulu olan Obaköy İlkokulu öğrencileri, Park Bahçeler Müdürlüğü Serasını ziyaret etti

Çiçek dikimini öğrendiler

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından koordine edilen “Eko Okul” programlarında Yeşil Bayraklı Eko Okulu olan Obaköy İlkokulu öğrencileri, Park Bahçeler Müdürlüğü Serasını ziyaret etti

14 Kasım 2017 Salı 23:32
Çiçek dikimini öğrendiler
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ÖĞRENCİLERE, Alanya Belediyesi’nin konu ile ilgili kent ölçeğinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında sera sorumlusu ziraat mühendisi Gülen Yüksek tarafından eğitim verildi. Ekolojik dengenin öneminin anlatıldığı ziyarette öğrencilere bitkilerin nasıl üretildiği ve gelişim evrelerinde neler yapıldığı uygulamalı olarak gösterildi. Gezinin sonunda öğrencilere muz ve süt ikram edildi. 70 Eko Team öğrencisi ve Eko Okul Koordinatör öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen teknik gezide biyolojik çeşitlilik kavramı üzerine birde söyleşi yapıldı. Söyleşide, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş tarafından öğrencilere Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Çevremi Koruyorum’ kitabı ve ‘Yeşeren Tohum Kalem’ dağıtımı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiÇevre Koruma
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