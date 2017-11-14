Çiçek dikimini öğrendiler

ÖĞRENCİLERE, Alanya Belediyesi’nin konu ile ilgili kent ölçeğinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında sera sorumlusu ziraat mühendisi Gülen Yüksek tarafından eğitim verildi. Ekolojik dengenin öneminin anlatıldığı ziyarette öğrencilere bitkilerin nasıl üretildiği ve gelişim evrelerinde neler yapıldığı uygulamalı olarak gösterildi. Gezinin sonunda öğrencilere muz ve süt ikram edildi. 70 Eko Team öğrencisi ve Eko Okul Koordinatör öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen teknik gezide biyolojik çeşitlilik kavramı üzerine birde söyleşi yapıldı. Söyleşide, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş tarafından öğrencilere Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Çevremi Koruyorum’ kitabı ve ‘Yeşeren Tohum Kalem’ dağıtımı yapıldı.
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